Recorrência: PF APREENDE CARGA DE CELULARES E CIGARROS ELETRÔNICOS

Policiais federais realizaram, no último final de semana, uma grande apreensão de aparelhos celulares e cigarros eletrônicos contrabandeados em dois veículos que transitavam pela rodovia BR-277.

Os policiais interceptaram os veículos na altura de Céu Azul/PR, com mais de 600 aparelhos celulares, além de caixas de cigarros eletrônicos contrabandeados, no interior dos carros.

Outro veículo, suspeito de auxiliar no transporte dos produtos ilícitos, foi identificado pelos policiais e não obedeceu a ordem de parada. Após a tentativa de fuga, os policiais conseguiram interceptá-lo e prender o motorista.

Os envolvidos responderão pelos crimes de contrabando e descaminho e, se condenados, poderão pegar penas de até nove anos de prisão.

Os presos junto com os veículos e a carga de produtos ilícitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a lavratura do flagrante e a adoção dos demais procedimentos judiciais.