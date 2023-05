TERMINAL DO PINHEIRINHO GANHARÁ SISTEMA PARA GERAR ENERGIA SOLAR

O Terminal do Pinheirinho será mais um espaço público de Curitiba com Sistema Fotovoltaico de Geração de Energia Solar. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada nesta quarta-feira (24) pela prefeitura.

O sistema já foi instalado em outros dois terminais de ônibus de Curitiba, no Boqueirão e no Santa Cândida.

“A estratégia de energia solar, ou de novas energias, é para que Curitiba evite o aquecimento global e para que nos tornemos a mais inteligente e a mais moderna das cidades do Brasil”, afirmou Greca.

Para a implantação dos painéis fotovoltaicos, as telhas do Terminal do Pinheirinho serão trocadas, assim como aconteceu no Boqueirão.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, serão instalados, ao todo, 2.156 painéis. As obras, com previsão de iniciar em 45 dias, devem durar nove meses. No momento, o projeto passa pela fase de detalhamento.

CURITIBA INVESTE EM ENERGIA SOLAR

Com o avanço do programa Curitiba mais Energia, a capital terá cerca de 3,5 mil painéis fotovoltaicos somando as estruturas instaladas nos terminais do Pinheirinho, Boqueirão e Santa Cândida.

Juntos, os sistemas fotovoltaicos terão capacidade máxima instalada para gerar 1,5 megawatts de energia.

“Ao somá-la à energia gerada pela Pirâmide Solar do Caximba e pelos outros projetos do programa Curitiba mais Energia, vamos conseguir gerar cerca de 45% do consumo dos prédios municipais”, explicou secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias.

Além dos painéis nos terminais e a Pirâmide Solar do Caximba, o programa Curitiba mais Energia também conta com sistemas instalados no Palácio 29 de Março (sede da Prefeitura), no Complexo Imap e no Salão de Atos, ambos no Parque Barigui, e na Galeria Quatro Estações do Jardim Botânico.