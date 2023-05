Parcerias: NICOLÁS MADURO CHEGA AO BRASIL PARA REUNIÃO COM LÍDERES SUL-AMERICANOS

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, desembarcou na noite deste domingo, 28, em Brasília, onde participará de uma reunião com presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Maduro participará de um encontro entre líderes de países sul-americanos, convocado pelo governo federal. O líder venezuelano anunciou sua chegada no Brasil em seu Twiiter. Maduro esembarcou acompanhado de sua esposa Cilia Flores, ex-presidente da Assembleia Nacional. Ele foi recebido pela secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, embaixadora Gisela Padovan.

O evento que será realizado em Brasília e promovido pelo Itamaraty marca a volta do líder venezuelano em solo brasileiro desde a proibição imposta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019, que impedia a entrada de integrantes do governo de Maduro em território nacional. Maduro não visitava o país desde 2015, quando participou da posse de Dilma Rousseff. O representante da Venezuela já era aguardado para a posse presidencial de Lula, no primeiro dia do ano de 2023, mas devido a revogação do decreto de Bolsonaro em 30 de dezembro de 2022, a comitiva de Maduro não teve tempo hábil para organizar vinda para o Brasil. O encontro com representantes da América do Sul não aconteceu nos últimos oito anos e há a expectativa de que outras reuniões possam acontecer anualmente. Entre os assuntos que serão abordados são a saúde, educação e economia. Na terça-feira, com o fim da reunião, haverá um jantar promovido pelo governo federal no Palácio do Alvorada.