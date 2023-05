Acompanhe: PARTE DO IR PODE SER DESTINADO PARA FUNDOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E DA PESSOA IDOSA

Para quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda deste ano, ainda há tempo para destinar parte dos recursos para fomentar a Política de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa em Foz do Iguaçu.

Para isso, o recolhimento pode ser feito diretamente na conta corrente do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (FMDI) e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Funcriança).

Os fundos têm como objetivos facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados para implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e ações dirigidas ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos.

O limite de destinação para pessoas jurídicas é de 1% e para pessoas físicas de 6%. As deduções não prejudicam as demais a que o contribuinte possui direito, como despesas médicas, educação, dependentes, pensão alimentícia, entre outras. Em caso de dúvidas, consulte o seu contador.

Contas dos fundos

FMDI – Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CNPJ/MF 24.568.879/0001-30

Banco do Brasil – Agência 0140-6 Conta Corrente 91.674-9.

E-mail: fmdifoz@hotmail.com

Fones – 3545-1021, 3545-1001.

Celular (WhatssApp) – 9 9940 – 7765 – José Monteiro.

FUNCRIANÇA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CNPJ/MF 12.846.210/0001-84

Banco: Caixa Econômica Federal – Agência 0589 – Operação 006 – Conta Corrente 00000221-9

Para mais informações, acesse:

– Site do FUNCRIANÇA: https://www5.pmfi.pr.gov.br/publicacao-4

– Site do Fundo da Pessoa Idosa: https://www5.pmfi.pr.gov.br/publicacao-5