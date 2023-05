Eventos: FARTAL TERÁ DEZ SHOWS COM ARTISTAS LOCAIS E RECEPTIVO LÚDICO CIRCENSE E TEATRAL

A Fundação Cultural divulgou a programação dos artistas locais que se apresentarão durante a 44ª Fartal (Feira de Artesanatos e Alimentos), nos dias 9, 10 e 11 de junho no Gramadão da Vila A. Ao todo, serão dez shows nos três dias de festa, além do receptivo lúdico circense e teatral, que acontecerá todos os dias.

Na sexta-feira (09), os shows começam com Maria Mariana e Banda Onda Guazú, banda Haisstan e Sétimo Elemento. No sábado (10), os shows serão com o Trio Forró Di Fuguera, Gil Rocha & Romanny e Tony e Gustavo. No domingo (11), serão quatro apresentações, com o cantor Juan Poca, Banda Caiçara, Tiago Rossato e Fabian Carvalho. O receptivo lúdico circense será comandado pela Trupe Luz da Lua e o receptivo teatral pela Labyrinthos Serviços Artísticos.

Os artistas locais dividirão o mesmo palco com as atrações de renome nacional, como o cantor Kevinho, que sobe ao palco a partir das 22 horas de sexta; Fred e Fabrício, que se apresentam no sábado (11) e Barões da Pisadinha, que fecham a programação da Fartal no domingo, também a partir das 22h.

A maioria dos artistas locais integra o Corredor Cultural de Foz do Iguaçu, o projeto da Fundação Cultural que credencia e contrata artistas em diversas categorias para eventos e apresentações. Quatro músicos são voluntários e se apresentaram à organização do evento de forma prévia, sendo integrados à programação.

VIP Solidário

A entrada para a festa será gratuita, assim como todos os shows. O público terá a opção de garantir lugar especial na área Vip em troca de cinco quilos de alimentos não perecíveis ou na área Bistrô – mais próxima ao palco, na troca de uma cesta básica.

O projeto, denominado “Vip Solidário” ficará sob a responsabilidade das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e todos os alimentos arrecadados serão destinados as instituições assistenciais do município. As trocas acontecerão na sede da Fundação Cultural, uma semana antes do evento. As datas e horários serão informados pela prefeitura posteriormente.

Confira a programação dos artistas locais

Sexta-feira 09/06

19h às 19h40 – Maria Mariana e Banda Onda Guazú

20h às 20h40 – Haisstan

21h às 21h30 – Sétimo Elemento

Sábado 10/06

18h20 às 19h00 – Trio Forro di Fuguera

19h20 às 20h00 – Gil Rocha & Romanny

20h40 às 21h30 – Tony e Gustavo

Domingo 11/06

18h00 às 18h30 – Juan Poca

18h50 às 19h20 – Banda Caiçara

19h40 às 20h20 – Tiago Rossato

20h40 às 21h30 – Fabian Carvalho