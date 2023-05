Oportunidade: INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO PAULO FREIRE SÃO PRORROGADAS ATÉ 05 DE JUNHO

Segue até o dia 05 de junho (próxima segunda-feira), o período de inscrição dos projetos para a 15ª edição do Prêmio Paulo Freire, que reconhece as boas práticas desenvolvidas por profissionais da Rede Municipal de Ensino.

As inscrições devem ser realizadas no Portal do Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM), através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66FMtL4-8LgV2fDkPPpdomicrcu0K13J441lvq_fvvNP2iw/viewform.

Podem participar profissionais do quadro próprio do Magistério da Rede Pública Municipal, atuantes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. O tema, de livre escolha, deve estar alinhado ao planejamento curricular do município, identificando em suas ações os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Serão considerados projetos relacionados à melhoria do ensino, como ações implementadas nas Escolas ou Cmeis, envolvendo o processo de ensino e aprendizagem com foco no protagonismo do aluno. Também é importante que os projetos tenham envolvimento com as famílias e a comunidade escolar.

A avaliação terá quatro etapas, sendo o envio do trabalho de forma online, a apresentação do projeto à comissão avaliadora no ambiente escolar, o envio do Relato de Experiência e a apresentação final. Serão premiados os melhores projetos nas categorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental com valores que chegam a R$ 6 mil.

Promovido pela Secretaria Municipal da Educação, o Prêmio Paulo Freire tem como objetivo estimular a participação dos educadores, divulgar as experiências e valorizar o trabalho dos profissionais que contribuem de forma relevante para a qualidade do ensino.