Conflito: DEPOIS DO URUGUAI, CHILE TAMBÉM CRITICA FALA DE LULA SOBRE VENEZUELA

Na 2ª feira (29.mai.2023), Lula recebeu Maduro no Palácio do Planalto com honrarias de chefe de Estado para uma reunião bilateral. O encontro foi o principal marco da retomada das relações bilaterais entre os 2 países, que haviam rompido em 2019, no governo de Jair Bolsonaro (PL). Ao final do encontro, o chefe do Executivo brasileiro fez fortes críticas aos Estados Unidos pelo embargo econômico ao país vizinho, que classificou como “pior do que uma guerra”.

“Eu vou em lugares que as pessoas nem sabem onde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo “não sei das quantas”. Então, é preciso que você [Maduro] construa sua narrativa. Eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa é infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você”, declarou Lula ao lado de Maduro.

A reunião desta 3ª feira entre os presidentes é fechada. Só a fala inicial de Lula foi transmitida. Uma parte da fala do presidente da Argentina, Alberto Fernández, acabou também sendo exibida, mas logo foi interrompida. O presidente do Uruguai, porém, transmitiu seu discurso ao vivo em seu perfil no Instagram.

O presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 60 anos, comanda um regime autocrático e sem garantias de liberdades fundamentais. Mantém, por exemplo, pessoas presas pelo que considera “crimes políticos”. Há também restrições descritas em relatórios da OEA (sobre a “nomeação ilegítima” do Conselho Nacional Eleitoral por uma Assembleia Nacional ilegítima) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (de outubro de 2022, de novembro de 2022 e de março de 2023).

(Da Redação com Poder 360 – Foto: Mateus Maia)