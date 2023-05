Relação: LULA DIZ QUE RECOMENDOU A MADURO FAZER MOVIMENTO E PEDIR RESPEITO À SOBERANIA DA VENEZUELA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (30) que recomendou ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fazer um movimento com apoio de opositores e de lideranças locais para pedir respeito à soberania do país. “Eu nem deveria dizer, porque é uma conversa entre dois presidentes, mas eu disse: ‘Você precisa provar o que você está falando. Tem que fazer documento com todos os opositores, os movimentos sociais, sindicais, o parlamento e advogados. Faça um abaixo-assinado e peça respeito à soberania da Venezuela”, afirmou o petista.

Durante a declaração à imprensa, Lula afirmou que houve “muito respeito” com a participação de Maduro na cúpula dos países da América do Sul, realizada em Brasília, e que as críticas feitas pelos homólogos sul-americanos ocorreram dentro dos limites democráticos.

“Maduro é um presidente que faz parte do nosso continente. E o Maduro foi convidado, e houve muito respeito com a participação do Maduro, inclusive com os companheiros que fizeram crítica no limite da democracia. Porque nessas reuniões ninguém é obrigado a concordar com ninguém”, defendeu o presidente brasileiro.

Mais cedo, Lula foi criticado pelos presidentes do Uruguai e do Chile, Luis Lacalle Pou e Gabriel Boric, respectivamente, pelas falas em defesa da Venezuela. Boric afirmou que a ditadura no país vizinho não é “narrativa”, e sim “real e séria”. “Temos discrepância com o que Lula disse ontem [segunda (29)]. Não é uma questão de narrativa. É uma coisa real e séria. Exige uma posição firme e clara a favor de que direitos humanos devem ser respeitados sempre”, afirmou o chileno.

Luis Lacalle Pou disse ter ficado “surpreendido” com a declaração de Lula. Segundo o uruguaio, não se pode fechar os olhos para o que acontece na Venezuela. “Fiquei surpreendido quando se falou do que acontece na Venezuela, que é uma narrativa. Já sabem o que nós pensamos a respeito da Venezuela e do governo da Venezuela. Se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que se respeitem os direitos humanos para que não haja presos políticos, o pior que vamos fazer é tapar o sol com o dedo. Ponhamos o nome que tem e ajudemos”, disse.

