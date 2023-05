Evento: ENCONTRO NACIONAL VAI DISCUTIR TURISMO E MEIO AMBIENTE A PARTIR DESTA QUARTA NA CIDADE

Sustentabilidade, natureza, turismo e empreendedorismo. Eixos diferentes que se unirão durante o “1º Encontro Nacional de Uso Público, Turismo e Meio Ambiente – mercado atual, desafios e oportunidades”, com programação paralela à 18ª edição do Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu, na região Oeste.

Inédito no Brasil, o evento organizado pelo Instituto Água e Terra (IAT) em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade (ICTBio) começa nesta quarta (31) e vai até sexta-feira (2) no Rafain Palace Hotel e Convention. O governador Carlos Massa Ratinho Junior participa da abertura oficial do Festival a partir das 19 horas, no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 13h desta quarta-feira. Para quem tem interesse no tema, mas ainda assim não poderá participar presencialmente, todos os painéis serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial do Governo do Paraná no Youtube.

O encontro reunirá representantes do Poder Público e agentes nacionais ligados à biodiversidade, turismo e gestão pública para promover o debate sobre o desenvolvimento de negócios, serviços e produtos em Unidades de Conservação (UCs).

Dentre os palestrantes, destaque para o vice-governador Darci Piana, que vai participar do painel “Delegações de Uso e Parcerias – O que existe no Brasil?”.

Já o diretor-presidente do IAT, Everton Souza, contribuirá com o debate sobre “O futuro do Uso Público no Brasil, o que esperar?”. De acordo com ele, há espaço na cadeia produtiva do turismo nacional para incluir e fortalecer ações em Unidades de Conversação.

“Esses espaços são da população. E ela deve ter meios para usufruir com segurança e qualidade. Só assim, conhecendo, criando vínculos e experiências em meio à natureza é que as pessoas vão se conscientizar sobre a importância de ações de preservação e conservação da biodiversidade do planeta”, afirmou. “E como fazer isso se os parques estaduais e federais, as iniciativas públicas e privadas, não se prepararem para o Uso Público?”.

Os debates serão formados ainda por integrantes do governo federal, da Secretaria de Estado do Turismo, da Invest Paraná, da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), entre outras entidades.

Para o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, a programação buscou parceiros estratégicos dentro dos principais eixos temáticos para que o congressista saia do Encontro Nacional com orientações seguras e conexões de valor. “O Encontro Nacional de Uso Público quer conectar pessoas e empresas com interesse em devolver produtos e serviços turísticos, a créditos de financiamento e formalização de atividades. Tudo para promovermos segurança e bem-estar dos turistas”, destacou.

Os organizadores acreditam que o ponto alto de networking e desenvolvimento de futuros negócios será durante a rodada de relacionamento e negócios sobre Uso Público das Unidades de Conservação. Promovida pela equipe do Sebrae-PR, a dinâmica será no formato “um para um”, ou seja, com atendimento individual dos órgãos e parceiros, orientando individualmente os participantes sobre processos, legislação, crédito, oportunidades de negócios e adequação da gestão.

A coordenadora estadual de Turismo do Sebrae-PR, Patrícia Albanez, explicou que a intenção é compartilhar informações, criando um ambiente mais favorável à oferta de atrações turísticas interessantes em UCs. “Pretendemos inspirar negócios competitivos, sustentáveis ao longo do tempo, com gestão e atendimento de excelência aos turistas. Isso é bom para o destino turístico, bom para o turista que tem a oportunidade de contratar e viver novas experiências em Unidades de Conservação”, disse.

VISITA TÉCNICA – O evento termina na sexta-feira com uma visita técnica ao Parque Nacional do Iguaçu guiada pela equipe da concessionária Urbia Cataratas. O objetivo é apresentar o modelo de concessão do parque.

Considerado um Patrimônio Mundial Natural declarado pela Unesco e tendo as Cataratas do Iguaçu como uma das 7 Maravilhas Naturais do Mundo, o parque é um exemplo de gestão compartilhada bem-sucedida. O complexo recebe cerca de 2 milhões de visitantes ao ano e figura entre os pontos turísticos mais procurados do Brasil.

Chefe do Parque Nacional representando o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), José Ulisses dos Santos, ressaltou que é preciso ampliar o Uso Público nos parques. “Não só como negócio, mas, principalmente, como oportunidade de inclusão social e de sensibilização da sociedade para a importância da conservação da biodiversidade”.

FESTIVAL DAS CATARATAS – A programação da 18ª Edição do Festival das Cataratas contempla ações de educação ambiental relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em comunhão à ideia do evento, materiais gráficos e folheteria serão produzidos com materiais reciclados e os cordões dos crachás serão confeccionados com plástico reciclável de garrafas pet.

“O encontro promovido pelo IAT está alinhado às tendências do Turismo. Não há espaço mais para dissociar a questão ambiental da questão turística, os dois trabalham lado a lado. A decisão de reunir operadores e responsáveis pelo Turismo no Brasil é assertiva e necessária”, afirmou Paulo Angeli, idealizador e coordenador do Festival das Cataratas.

Programação:

1º Encontro Nacional de Uso Público, Turismo e Meio Ambiente – mercado atual, desafios e oportunidades

Data: 31 de maio a 2 de junho

Local: Rafain Palace Hotel e Convention

Evento gratuito, com inscrições limitadas a 300 participantes.

Para garantir a inscrição é necessário concluir o cadastro AQUI.

DIA 1 – 31/05

13h30 – Abertura Oficial

14h30 – O perfil do consumidor do Turismo em Áreas Naturais e os desafios para roteirização

Moderação – Yure Lobo – Secretaria de Turismo do Paraná

Ana Cecília Duek – Diretora Viajar Verde

Marina Figueiredo – Presidente Executiva BRAZTOA

Anderson Ruffato – Diretor Limber Software

Rodrigo Goes – Gerente de Projetos SEMEIA

16h00 – A integração das Populações Tradicionais, Bioeconomia e Uso Público

Moderação – Erika Fernandes Pinto (Sitios Naturais Sagrados)

Bruno Banzato – Gerente de Projetos Invest Paraná

Laura Soriano Yawanawa – Líder Tribo Yawanawa Acre

Julie Messias – Secretaria de Meio Ambiente e Povos Indígenas do Acre

17h40 – A importância da Qualificação e da Segurança do Visitante no Uso Público

Moderação – Patrícia Albanez – Coordenadora Estadual de Turismo Sebrae/PR

Letícia Salomão – Gerente de Áreas Protegidas IAT

Luizão Del Vigna – Diretor Executivo ABETA

DIA 2 – 01/06

09h – 11h – Rodada de Relacionamento e Negócios voltados aos Uso Público

14h – Os novos velhos desafios do Uso Público

Moderação – Rafael Andreguetto – Diretor do Patrimônio Natural do IAT

Erika Fernandes Pinto – Sitios Naturais Sagrados / ICMBIO

Marcelo Skaf – Diretor de Operações da URBIA

Sergio Morato – Vice-presidente ICTBIO

Rafael Morgado – Coordenação-Geral de Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo

15h45 – Delegações de Uso e Parcerias – O que existe no Brasil?

Moderação – Marina Kluppel – Coordenadora de Uso Público do ICMBIO

Adélio Demeterko – Diretor de Operações Urbia+Cataratas S.A

Bruno Wendling – Presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul

Darci Piana – Vice-governador do Paraná

Valdemar Bernardo Jorge – Secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná

17h30 – O futuro do Uso Público no Brasil, o que esperar?

Everton Souza – Presidente Instituto Água e Terra

Pablo Morbis – CEO Grupo Cataratas S.A

Pedro Menezes – Diretor de Áreas Protegidas e Biodiversidade do MMA

Oliver Hillel – Secretariado de Convenção da Biodiversidade das Nações Unidas

DIA 3 – 2/6

8h – Visita técnica à concessão do Parque Nacional do Iguaçu guiada pelo Consórcio Cataratas + Urbia (Necessário realizar inscrição durante o evento).