Evento: FESTIVAL GUARANI DA UCP CHEGA A 10ª EDIÇÃO EM PEDRO JUAN CABALLERO

Um dos eventos universitário mais tradicionais da fronteira entre o Paraguai e o Brasil chega à edição número 10 e será realizado na sexta-feira 9 de junho com início às 18 horas. O Festival de Guarani é uma oportunidade dos milhares de alunos que buscam Pedro Juan Caballero para cursar Medicina, tem para se aproximar ainda mais da cultura local.

Vindos de várias partes do Brasil, os estudantes de Medicina aproveitam para conhecer o folclore, vivenciar e aprender um pouco da riquíssima e variada cultura guarani e com isso absorver além do conhecimento acadêmico, os hábitos, usos e costumes do povo paraguaio.



Com uma vasta programação, como repertório musical, culinários e de troca de informações, o Festival de Guarani a cada ano que passa o evento vai ganhando mais projeção dentro e fora do meio acadêmico.

A programação do evento será divulgada em breve e como aconteceu nas edições anterior um grande público é aguardado para prestigiar a festa.

O 10º Festival de Guarani da Universidade Central do Paraguai será realizado em frente Sede 1 da UCP na Avenida das Nações Unidas esquina com a Cerro Leon com entrada franca.

(Da Redação com Prensa)