Peace: “NENHUM DOS DOIS QUEREM CONVERSAR SOBRE PAZ”, DIZ LULA SOBRE RÚSSIA E UCRÂNIA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou, nesta terça-feira (30), no encerramento da cúpula dos presidentes da América do Sul, que, no momento, a Rússia e a Ucrânia não desejam conversar sobre paz no conflito que acontece no Leste Europeu.

“Todo mundo sabe que o Brasil é muito crítico à invasão do espaço territorial da Ucrânia pela Rússia. Todo mundo sabe. E, por isso, que o Brasil está no chamado bloco que quer paz. Tanto que tem discutido com a China, com a Índia, e com a Indonésia para ver se a gente cria um grupo. E, no momento que os países que estão em guerra quiserem conversar sobre paz, a gente vai conversar sobre paz”, afirmou Lula.

“Por enquanto, o que eu sei, é que nenhum dos dois querem conversar sobre paz. Eu já pedi para o Celso Amorim como meu enviado especial ir à Rússia. Ele foi à Rússia. Depois eu pedi para ele ir à Ucrânia. Ele foi à Ucrânia. E o relato é o seguinte: os dois, cada um está achando que vai ganhar. Ninguém quer abrir mão. Eu espero que um dia a gente tenha uma fresta que a gente possa falar: ‘Agora é a hora da paz’. É a hora que a gente para de matar, pare de atirar e comece a conversar”, continuou.

Em sua viagem à Rússia, no começo de abril, Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, disse à CNN que não estão “totalmente fechadas” as portas para uma negociação de paz com o país.

“Dizer que as portas estão abertas [para uma negociação de paz] seria exagero, mas dizer que elas estão totalmente fechadas também não é verdade”, explicou Amorim à CNN.

“Não há solução mágica [para interromper o conflito]. Mas haverá um momento em que, de um lado ou de outro, surgirá uma percepção de que o custo da guerra — não só o custo político, mas humano e econômico — será maior que o custo das concessões necessárias para a paz”, prosseguiu o enviado brasileiro.

Amorim continuou: “Minha sensação é de que esse momento ainda não chegou, mas pode chegar mais rápido do que se pensa. E aí a existência de um grupo de países ‘neutros’ pode ajudar.”

No começo de maio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou a Amorim durante a viagem que o único plano capaz de parar a guerra no país é a “formula ucraniana”.

Em publicação no Twitter, Zelensky ainda citou que discutiu com o enviado brasileiro a possibilidade da realização de uma cúpula Ucrânia-América Latina e que está ansioso para continuar as discussões com Lula e recebê-lo na Ucrânia.

Desde o início da guerra, o líder ucraniano descarta abrir mão dos territórios ocupados pela Rússia, como a península da Crimeia e os oblasts de Donetsk e Luhansk, para alcançar um cessar-fogo. Ele exige a retirada total das tropas russas dos territórios ocupados no início do ano passado, bem como da Crimeia.

(Da Redação com CNN Brasil – Foto: Gazeta do Povo)