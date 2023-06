Segurança: POLÍCIA FEDERAL PRENDE CONTRABANDISTA DE CIGARROS

Na noite desta quarta-feira (31/05), a Polícia Federal, em ação conjunta com as polícias Civil e Militar, realizou uma apreensão em Foz do Iguaçu/PR. Durante patrulhamento, os policiais se depararam com um veículo transitando em uma estrada rural a alta velocidade. Ao tentarem abordar o veículo, o condutor não acatou a ordem de parada e fugiu, abandonando o veículo em uma plantação local. No interior do veículo foram encontradas 100 caixas de cigarros estrangeiros contrabandeados. A Polícia Federal apreendeu os cigarros e encaminhou-os para a Delegacia da Receita Federal em Foz do Iguaçu/PR.

Esta apreensão realizada pela Polícia Federal é um exemplo de como as autoridades estão trabalhando para prevenir o contrabando de cigarros estrangeiros no Brasil. O trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar foi fundamental para impedir que os cigarros contrabandeados chegassem às mãos dos consumidores brasileiros. A Polícia Federal tem se esforçado para garantir que todos os produtos importados sejam devidamente fiscalizados e regulamentados para evitar fraudes e outras atividades criminosas relacionadas ao contrabando.