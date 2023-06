Vantagem: FOZ É A TERCEIRA CIDADE BRASILEIRA MAIS RÁPIDA NA ABERTURA DE EMPRESAS

Foz do Iguaçu é novamente destaque nacional como a terceira cidade brasileira com menor tempo de abertura de empresas no primeiro quadrimestre de 2023, segundo o boletim do Mapa de Empresa, do Ministério do do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

“O esforço de instituições, representantes da sociedade civil e servidores reunidos no Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal (CGDM) possibilita o planejamento de ações que elevam Foz do Iguaçu ano após ano no ranking nacional sobre abertura rápida e ágil de uma empresa”, destaca o prefeito Chico Brasileiro.

Nos quatro primeiros meses de 2023 a abertura de um CNPJ em Foz do Iguaçu levou em torno de 1 hora e 59 minutos. Outros municípios paranaenses estão entre os cinco primeiros colocados: em primeiro lugar está Santa Helena, com tempo de abertura de empresa de 54 minutos, e Curitiba, capital paranaense, que aparece em quinto lugar com tempo estimado de duas horas e 13 minutos.

Salete Horst, secretária da Fazenda, lembra que a prefeitura vem implantando projetos e programas para a celeridade no registro empresarial e apoio aos empresários locais. “Ações do Programa Foz Desenvolve, como o Destrava Foz, rompeu os entraves burocráticos e simplificou a abertura de empresas em âmbito municipal. Os esforços são para que o projeto avance cada vez mais e para que continue como referência para muitos municípios no Brasil”.

O processo de abertura empresarial é feito de forma eletrônica, onde também pode ser consultado toda a documentação necessária para a formalização. As novas tecnologias facilitaram a abertura de novas empresas. Em 2022, foram 7.522 novas inscrições, enquanto no primeiro quadrimestre de 2023 está em 2.943 empresas.

Programa Foz Desenvolve





Em 2023, o Foz Desenvolve completa cinco anos como o programa que alavancou o ambiente de negócios local e resgatou a confiança dos empreendedores com alternativas de acesso seguro ao mercado.

Premiado pelo Sebrae-PR e classificado para a disputa nacional, o programa é dividido em eixos e ações definidos pelo CGDM e implementados por grupos de trabalhos formados por representantes do poder público, setor produtivo, instituições de ensino, entidades, câmara de vereadores, secretarias municipais e sociedade.