Vem Aí: O FESTIVAL PORTAL DA MATA ATLÂNTICA

Os municípios paulistas de Juquitiba e São Lourenço da Serra preparam um festival para marcar o Dia Nacional da Mata Atlântica, neste sábado, 27 de maio, e celebrar a mais recente conquista dos defensores da preservação do bioma na região: a adesão dos dois municípios à Grande Reserva Mata Atlântica.

Maior trecho contínuo e preservado do bioma no continente, a Grande Reserva integra uma rede de pessoas, ONGs, empresas e prefeituras de 30 municípios comprometidos com a adoção de medidas de preservação e desenvolvimento sustentável em uma área de mais de três milhões de hectares entre o norte de Santa Catarina e as cidades de Juquitiba e São Lourenço da Serra, no limite sul da Região Metropolitana de São Paulo.

Localizados a menos de 70 quilômetros da capital paulista, Juquitiba e São Lourenço da Serra são a principal porta de entrada para a Grande Reserva, da qual compõem uma subdivisão chamada Portal da Mata Atlântica. Em abril, os dois municípios firmaram um compromisso para fortalecer o território da Grande Reserva a partir de uma Carta de Adesão que foi assinada pelos prefeitos.

“Com Juquitiba e São Lourenço da Serra chegamos a 30 municípios parceiros da iniciativa, o que representa 50% de todo o território. Isso demonstra um claro interesse destas gestões públicas em busca de uma economia mais sustentável que gere empregos e renda para a população a partir de áreas verdes bem conservadas”, comenta Ricardo Borges, coordenador da Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica em São Paulo.

Bioma ameaçado

O 1º Festival Portal da Mata Atlântica quer chamar a atenção da população local para as riquezas naturais deste território e seu potencial para alavancar o desenvolvimento sustentável por meio do turismo de natureza e do “empreendedorismo em sociobiodiversidade”, que se baseia em ganhar dinheiro através da floresta em pé.

“Trata-se de um dos biomas de maior biodiversidade do planeta, um ecossistema complexo de vegetação exuberante, situado às portas da capital paulista mas ainda desconhecido da maioria das pessoas”, explica Glenn Suba, diretor do Instituto Terra Luminous, primeira organização do Portal da Mata Atlântica a aderir à Grande Reserva, em 2020.

Ao dar visibilidade para os benefícios fornecidos pela floresta em pé, o evento também pretende conscientizar a população sobre a importância social, econômica e ambiental de preservar o bioma, que é o mais ameaçado do mundo e ainda sofre a pressão da expansão imobiliária da maior metrópole do hemisfério Sul.

“O primeiro passo é reconhecer a beleza da região e o valor que ela tem não só para a Região Metropolitana de São Paulo, como fornecedora de água, alimentos e outros serviços ecossistêmicos, mas para o mundo todo, como reguladora do clima e como destino turístico, potencializado por sua natureza conservada”, completa Clio Ribeiro, uma das idealizadoras do evento.

Programação

O 1º Festival do Portal da Mata Atlântica será aberto com um mutirão para revitalizar o Parque Ecológico de Juquitiba. O parque se situa às margens do Rio São Lourenço, uma das principais fontes de abastecimento do Sistema São Lourenço, inaugurado em 2018 para levar água para mais de duas milhões de pessoas da cidade de São Paulo.

O encontro terá ainda um piquenique colaborativo, exposições, intervenções artísticas, doação de mudas da ameaçada palmeira juçara, e um ciclo de palestras sobre a história, a importância e a vocação turística da Grande Reserva Mata Atlântica.

Também ocorre no evento o lançamento do projeto Revela Portal da Mata Atlântica, do fotógrafo de natureza Du Zapanni. O projeto oferecerá gratuitamente, ao longo do ano, oficinas, palestras, workshops e saídas fotográficas para despertar a sensibilidade e o olhar dos habitantes de Juquitiba e São Lourenço da Serra para as belezas da região, formando novos talentos na arte da fotografia.

Exposições

As imagens da Mata Atlântica protagonizam várias atividades durante o evento. Atrações turísticas locais compõem um grande painel fotográfico no centro da praça; as escolas municipais e particulares de Juquitiba e São Lourenço celebram a Semana da Mata Atlântica produzindo arte dentro do tema Biodiversidade formando um painel de arte mural que será exposta nas janelas das Secretarias de Educação e Cultura, Assistência Social, Turismo e Esporte e Eventos até o final da Semana do Meio Ambiente do dia 09 de junho

Por fim, no Instagram ocorre desde já uma exposição fotográfica virtual no canal @portaldamataatlantica, que pretende constituir um painel das paisagens e da biodiversidade da região, conforme vistas pelos olhos de toda a comunidade. O instagram do festival pode ser alimentado por qualquer morador ou turista que marque o festival em seus posts pessoais sobre as paisagens, fauna, flora e fungos de Juquitiba e São Lourenço da Serra. Também é importante indicar o local da foto.

O objetivo é que o Festival do Portal da Mata Atlântica aconteça anualmente, com realização alternada entre Juquitiba e São Lourenço da Serra.

Programação do 1º Festival do Portal da Mata Atlântica

Dia 27/5, das 8h às 18h

As atividades ocorrem em dois locais:

– Parque Ecológico de Juquitiba, às margens do Rio São Lourenço;

– Praça de Esportes e Cultura (PEC), em frente à Rodoviária de Juquitiba, a 800 metros do Parque Ecológico.

Das 8h às 12h:

No Parque Ecológico de Juquitiba:

Mutirão de limpeza das trilhas;

Mutirão de limpeza do rio São Lourenço;

Oficina de mandalas feitas com cipó;

Elaboração e pintura de placas de sinalização das trilhas;

Confecção de bancos e mesas com árvores caídas;

Pintura da guarita pela artista plástica local Giulia Carolina.

No terreno localizado atrás da Polícia Civil:

Plantio de mudas de palmeira juçara, doadas pela ONG KKL e pela prefeitura de São Lourenço da Serra.

Das 12h às 18h:

Na Praça do PEC:

12h20 – Dança circular com todos os presentes;

12h30 – Cerimônia de abertura;

13h – Piquenique comunitário (participantes compartilham);

13h30 – Dança tribal.

14h – Ciclo de Palestras

O Portal da Mata Atlântica e a Grande Reserva Mata Atlântica, por Glenn Suba

A força do Ecoturismo, por Lilian Hengleng

Somos reserva da biosfera!, por Clio Ribeiro

Nossa herança indígena, por Renata Lacerda Campos

15h30 – Lançamento do projeto Revela Portal da Mata Atlântica, por Du Zuppani

16h30 – Canções semi-acústicas, por Olívia e Ian, do Projeto Estática

17h – Show Rock do Brasil, com Wlad & Wagner

Além de:

Exposição de desenhos sobre a Mata Atlântica feitos por estudantes de Juquitiba e São Lourenço da Serra;

Exposição de mandalas em crochê com cipós, da artesã local Elaine Cristina dos Santos;

Exposição em filme de fotos digitais das paisagens e biodiversidade do Portal da Mata Atlântica.