Estudos: MULHERES SENTEM MAIS FRIO QUE HOMENS POR CAUSA DE FATORES BIOLÓGICOS

Biologicamente, homens e mulheres possuem características físicas diferentes e uma delas é a forma com que os corpos lidam com o frio. Mulheres e homens possuem temperaturas corporais internas de 37 º Celsius, porém a temperatura das mulheres são um pouco mais elevadas, contando com uma média de 37,2. Apesar disso, a maior diferença está na temperatura da pele, identificaram estudos.

Geralmente, os homens se sentem mais confortáveis com uma temperatura ambiente de 21 º Celsius, enquanto os corpos femininos se dão melhor com uma temperatura de 25º.

Outro fator que gera impacto nas temperaturas corporais são os hormônios, que são ainda mais diferentes por conta do ciclo menstrual. Mulheres possuem níveis mais altos de estrogênio, o que dilata os vasos sanguíneos fazendo com que o calor do corpo escape após o aumento do fluxo sanguíneo.

Já os homens lidam com muito mais testosterona, que também é responsável por regular a temperatura corporal, além de desenvolver os órgãos sexuais masculinos, produzir espermatozoides, engrossar a voz, produzir pelos e desenvolver músculos. Com um baixo nível deste hormônio, o indivíduo pode ter uma sensibilidade maior ao frio.

Além disso, após o parto é comum que as mulheres tenham episódios de arrepios chamados “calafrios pós-parto”. Durante a menopausa, os níveis de estrogênio caem, isso pode resultar em flutuações hormonais que causam sensações repentinas de calor e de frio. Anticoncepcionais também podem aumentar a temperatura do corpo alterando a temperatura regular, ocasionando mais sensibilidade ao frio.

Um estudo publicado em 2017, pela Universidade de Utah, revelou que as mãos das mulheres são mais frias do que as dos homens. Isso ocorre porque mulheres possuem mais gordura corporal, protegendo seus órgãos vitais, mas limitando o fluxo sanguíneo nas extremidades, como mãos e pés.

Em entrevista ao portal “Glam”, o médico Rob Danoff explica que os homens possuem mais massa muscular e isso gera mais calor através da pele, mantendo-os aquecidos.

“Como as mulheres normalmente têm menos massa muscular e evaporam menos calor pelos poros da pele, elas podem sentir mais frio do que os homens em uma sala com a mesma temperatura do ar”, disse.

O metabolismo também pode influenciar. Geralmente, homens têm taxas metabólicas mais altas do que mulheres, segundo um estudo chamado “Energy and Building”. Um metabolismo mais lento produz menos calor. Por este motivo, é comum que as pessoas sintam mais frio ao envelhecer.

Homens queimam 23% mais energia do que mulheres, por isso se sentem mais confortáveis em temperaturas baixas, segundo um artigo do “Journal of Applied Physiology”