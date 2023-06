Exageiro: VIAGEM DE LULA PARA COROAÇÃO DE CHARLES 3º CUSTOU R$ 3 MILHÕES

A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a coroação do rei Charles 3º em Londres teve gastos equivalentes a R$ 3 milhões. Os dados foram obtidos pelo Poder360 via pedido de Lei de Acesso à Informação ao Itamaraty.

Os valores não incluem o translado aéreo, bancado pela FAB (Força Aérea Brasileira). Dizem respeito ao que foi computado até a 2ª feira (29.mai.2023), segundo o Ministério das Relações Exteriores. Os números reais podem ser ainda maiores.

As maiores despesas foram com hospedagem. Representaram metade dos custos (R$ 1,5 milhão). Em seguida, vêm o desembolso com aluguel de veículos (R$ 1,3 milhão).

Os gastos menores se deram com aluguel de salas (R$ 144.705), intérpretes (R$ 48.143) e equipamentos para imprensa (R$ 19.323). Ainda houve R$ 4.834 com materiais de escritório.

Lula e a primeira-dama Janja se hospedaram no Marriott Grosvenor House London. A diária da suíte presidencial pode chegar a £ 5.900 (cerca de R$ 37.000) por dia. A estadia mais barata no hotel no final de semana em que estiveram lá custava cerca de £ 765 (aproximadamente R$ 4.800). O assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, acompanhou o casal na viagem.

O Poder360 contatou o Itamaraty e a Presidência da República via e-mail para saber quantas pessoas integraram a comitiva presidencial. Não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

Os gastos foram menores que no compromisso anterior do presidente. As despesas com a ida à China e aos Emirados Árabes em abril somaram R$ 6,6 milhões.

Lula passou efetivamente 2 dias em Londres (sem contar o período da viagem de avião). Chegou à capital da Inglaterra em 5 de maio. Lá, se encontrou com Charles 3º. O monarca britânico pediu que o petista cuidasse da floresta amazônica.

O presidente também se reuniu com o primeiro-ministro do país, Rishi Sunak. O premiê também mostrou interesse pela pauta ambiental e anunciou um apoio de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, cujo objetivo é captar dinheiro para investimento em projetos de conservação ambiental.

Desde que assumiu o Planalto em janeiro, Lula passou 24 dias fora do Brasil. Já foi para 9 países em seu novo mandato. Sua viagem internacional mais recente foi para a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão.

(Da Redação com Poder 360)