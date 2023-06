Físico Adverte: CHANCES DE UMA IA ‘MAIS INTELIGENTE’ ACABAR COM A HUMANIDADE SÃO DE 50% OU MAIS

Durante uma entrevista na TV sueca no início desta semana, Tegmark estimou a probabilidade de uma IA suficientemente avançada acabar com a humanidade em pelo menos 50% .

Tegmark está longe de ser o único cientista no mundo que desconfia da IA, já que no mês passado o cientista da computação britânico-canadense Geoffrey Hinton, conhecido popularmente como o “Padrinho da IA” devido a suas façanhas no campo das redes neurais, sugeriu que a IA “poderia ficar mais inteligente do que nós e poderia decidir assumir o controle”.