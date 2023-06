Conheça: DECOLAR INDICA SEIS DESTINOS SUSTENTÁVEIS PARA CONHECER NA AMÉRICA LATINA

A Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – indica seis destinos sustentáveis para viagens na América Latina. A região tem alguns dos países mais biodiversos do mundo, que conseguem oferecer opções de turismo sustentável e reativar a economia local.

“O turismo sustentável é uma tendência mundial. Por isso, criamos um selo de hospedagem responsável para destacar em nossos canais de venda os parceiros que possuem uma oferta ecologicamente correta e adaptam seus serviços, cumprindo requisitos de sustentabilidade como os definidos por instituições como Unesco, EarthCheck ou Travelife”, comenta Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar.

Destinos na América Latina recomendados pela Decolar para turismo sustentável:

Na Argentina, espelhos de água e natureza. Na província de Corrientes, no nordeste da Argentina, está localizado Esteros del Iberá, uma enorme área úmida de aproximadamente 12.000 km2, considerada a segunda maior do mundo. Este maravilhoso ecossistema natural acolhe numerosas espécies de flora e fauna exóticas – algumas em perigo de extinção, como o cervo dos pântanos.

Nos últimos anos, há um esforço concentrado para garantir a sua conservação, sem deixar de lado o desenvolvimento da região e das suas comunidades. Isso é feito por meio de diversos programas voltados para o turismo de natureza, de maneira responsável.

No Brasil, biodiversidade para todos os gostos. Temos uma grande oferta em turismo sustentável. Um lugar especial é o Parque Natural dos Lençóis Maranhenses, um destino natural sob proteção localizado na costa nordestina. É formado por dunas de areia branca, que parecem abrigar e proteger imensas lagoas formadas pela água da chuva, tornando esta paisagem única. Se você quer curtir a natureza e desconectar-se do mundo por algum tempo, este é o lugar.

No Chile, geleiras e pampas no sul do continente. O Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva Mundial da Biosfera pela UNESCO em 1979, está localizado na Patagônia chilena. Este destino do sul é conhecido por suas montanhas, geleiras e pampas, formando paisagens inesquecíveis. É onde está localizado o hotel Ecocamp Patagonia, reconhecido como o mais sustentável do país e o primeiro hotel geodésico do mundo, com instalações em domos. O Ecocamp foi criado em 1998 com base na sustentabilidade e objetivo de oferecer uma homenagem aos nativos Kawesqar, antigos habitantes da região. Isso sem deixar de lado o conforto e a sofisticação de um hotel quatro estrelas.

Na Colômbia, natureza e café nas montanhas. Além de ser uma das regiões mais bonitas da Colômbia, o departamento de Quíndio tem um grande número de destinos turísticos sustentáveis. Com uma grande história cafeeira, permite aos visitantes conhecer as tradições e costumes em torno do cultivo e produção da especiaria e a degustação de um dos melhores cafés do mundo. Um lugar imperdível nessa região é o município de Salento, um dos destinos turísticos colombianos certificados como sustentáveis e onde está localizada a Reserva Natural Valle del Cocora, que abriga as palmeiras-de-cera. A palmeira-de-cera é considerada a árvore nacional da Colômbia.

No México, sol, praia e pelicanos. No estado turístico de Quintana Roo, a noroeste de Cancún, está localizada a Ilha Holbox. Considerada um dos melhores exemplos de convivência entre turismo e sustentabilidade, foi reconhecida pelo World Travel Awards como o Melhor Destino Insular do México e América Central 2020, graças às suas belas paisagens e grande oferta em ecoturismo.

Uma experiência inesquecível para os amantes da natureza também é a observação de pássaros na Isla Pájaros, a poucos minutos de Holbox. Sendo o lar e ponto de passagem de mais de 150 espécies de aves, foi considerada um local de conservação e proteção. Em vários meses do ano, os pelicanos costumam ser os protagonistas nesta ilha, já que chegam aos milhares e alí fazem uma pausa em seu caminho ao sul do continente.

No Peru, descubra a Amazônia a partir das árvores. Nos últimos anos, o Peru teve como um de seus principais objetivos a consolidação de seus destinos sustentáveis, e uma das “jóias da coroa” para conseguir isso é sua maravilhosa selva amazônica. Ali está localizado o TreeHouse Lodge, um exótico hotel que tem 12 casas nas árvores, estrategicamente localizadas para oferecer uma maravilhosa vista da natureza. Esta hospedagem possui um sistema de energia solar para as necessidades de eletricidade e iluminação em todas as suas áreas. A água usada é captada diretamente de um rio próximo e submetida a processos de purificação.

