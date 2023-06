Prisões: PF E BPFRON PRENDEM CONDUTOR DE EMBARCAÇÃO COM MERCADORIAS CONTRABANDEADAS

A Polícia Federal e o BPFron apreenderam, na noite deste sábado (10/6), uma embarcação com diversos pneus estrangeiros contrabandeados do Paraguai, que fazia a travessia pelo rio Paraná, em Foz do Iguaçu/PR.

Os policiais faziam um patrulhamento na região central da cidade, quando avistaram uma embarcação fazendo a travessia para o lado brasileiro no rio Paraná. Um equipe de apoio terrestre foi acionada para chegar ao porto clandestino onde a embarcação atracou, encontrando cerca de 10 caixas de cigarros estrangeiros no meio da mata.

A embarcação empreendeu fuga com a chegada dos policiais, mas ficou à deriva com o condutor e 30 pneus estrangeiros, sendo rebocado, em seguida, para a margem.

A embarcação, as mercadorias contrabandeadas e o condutor foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR para a realização dos procedimentos legais cabíveis.