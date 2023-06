Veja: CRIANÇAS CELEBRAM A DIVERSIDADE CULTURAL E HOMENAGEIAM PIONEIROS DURANTE O DESFILE DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

A história de Foz do Iguaçu, os atrativos turísticos, a diversidade cultural e as pessoas que ajudaram a construir a cidade foram alguns dos destaques do Desfile Cívico em comemoração aos 109 anos do município, realizado na manhã deste sábado (10), na Avenida Pedro Basso.

Cerca de 15 mil pessoas acompanharam o evento, que contou com a presença do prefeito Chico Brasileiro, da primeira-dama Rosa Maria Jerônymo; do presidente da Câmara de Vereadores, João Morales; além de secretários municipais, deputados federais e estaduais, autoridades civis, militares e líderes religiosos.

O destaque da festa veio com a participação de dois mil alunos da Rede Municipal de Ensino, representando as 50 escolas e 44 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). Eles levaram para a avenida diferentes homenagens a Foz do Iguaçu, destacando, principalmente, a paz e a harmonia entre os povos.

Os povos indígenas, a fauna e a flora, a lenda de Naipi e Tarobá foram lembrados pelos pequenos, com fantasias e apresentações em frente ao palanque das autoridades. Os alunos também fizeram homenagens aos barrageiros que construíram a usina hidrelétrica de Itaipu, lembraram da passagem de Santos Dumont por Foz do Iguaçu, homenageram ex-prefeitos e profissionais da educação. As escolas também aproveitaram a data para levar ao desfile os projetos desenvolvidos na instituição, como as aulas de robótica, os projetos de leitura, as parcerias com a Secretaria de Esportes e a Fundação Cultural, através do Foz Fazendo Arte.

Para o prefeito Chico Brasileiro, a história do município precisa ser sempre lembrada e valorizada por sua população. “É importante sempre contar a história de Foz, desde o primeiro prefeito, Jorge Schimmelpfeng, em 1914, passando pela história das famílias que vieram para o município e construíram suas vidas aqui. Além da história ancestral dos povos guaranis, da construção da Itaipu e dos milhares de trabalhadores que vieram ajudar a construir essa usina. É uma riqueza muito significativa e lembrar de quem contribuiu com a cidade é algo que nos engrandece”, comentou.

Destaques

O Desfile de aniversário do município teve ainda a participação de 28 jovens, de todas as regiões do país, que disputam o Miss Grand Brasil 2023. As candidatas buscam o título que hoje pertence à Isabella Menin, a primeira brasileira a conquistar o Miss Grand International. Menin foi recebida pelo prefeito Chico Brasileiro na abertura do evento e presenciou o desfile no palanque das autoridades.

A celebração teve ainda a participação do Colégio da Polícia Militar, dois colégios do Paraguai, grupos de dança e patinação, entidades como a Ordem Demoley, APAE, Nosso Canto, Núcleo Criança de Valor, associações e clubes de serviço, como o Lions e o Rotary Clube, além das forças de segurança (34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Capitania Fluvial do Rio Paraná e Destacamento de Controle do Espaço Aéreo).

A Guarda Mirim foi a entidade que abriu o desfile e comandou as apresentações da fanfarra, juntamente com a banda do Exército. O encerramento contou com a participação do Iguautos e do grupo Velofoz.