Conheça: SAIBA QUEM SÃO OS 5 PASSAGEIROS MORTOS EM SUBMARINO

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou nesta 5ª feira (22.jun.2023) a morte dos 5 passageiros que estavam a bordo do submarino turístico da OceanGate depois que destroços do veículo foram encontrados. Os restos foram localizados no fundo do Oceano Atlântico a cerca de 500 metros da proa do Titanic.

A Guarda Costeira norte-americana afirma que ainda é “muito cedo” para dizer quando o submarino implodiu e que o caso é “incrivelmente complexo”. As buscas pelos corpos continuam

Saiba quem são os passageiros que estavam a bordo do submarino:

STOCKTON RUSH

Diretor-executivo e co-fundador da OceanGate, Stockton Rush, de 61 anos, era engenheiro e já havia trabalhado na construção de outras embarcações submersíveis experimentais.

Rush era casado com a tataraneta de uma tripulante do Titanic que morreu no naufrágio da embarcação em 1912. Em 2021, o CEO da companhia afirmou ter quebrado “algumas regras” para construir o submarino.

HAMISH HARDING

O bilionário britânico de 58 anos era diretor da Action Aviation, concessionária de jatos particulares com sede em Dubai. Harding era conhecido por gostar de se aventurar e já havia visitado o Pólo Sul algumas vezes. Tem o recorde mundial de maior tempo gasto no oceano. Ele fez uma viagem ao espaço em um foguete da Blue Origin, de Jeff Bezos, em 2022.

SHAHZADA DAWOOD E SULEMAN DAWOOD

O empresário, de 48 anos, era vice-presidente da Engro Corporation –conglomerado de empresas fabricantes de fertilizantes, energia e alimentos. Ele estava acompanhado de seu filho, Suleman Dawood, de 19 anos. Os 2 eram paquistaneses. Shahzada Dawood morava na Inglaterra com sua mulher e os 2 filhos.

PAUL-HENRY NARGEOLET

Nargeolet, de 77 anos, era especialista em Titanic, além de ser ex-comandante da marinha francesa. Ele era o capitão da embarcação na atual expedição.

O explorador participou, em 1987, da 1º expedição ao navio. Nargeolet era diretor de pesquisa subaquática na RMS Titanic –empresa detentora dos direitos da embarcação.

EMPRESA LAMENTA

A OceanGate, dona do submarino, se manifestou sobre o caso. Em nota, a empresa disse que os passageiros a bordo do veículo “tristemente se perderam”.

“Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas 5 almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam”, disse em comunicado.

RELEMBRE O CASO

O submarino turístico transportava os 5 passageiros até uma expedição aos destroços do Titanic e desapareceu no domingo (18.jun.2023), quando perdeu contato com a Guarda Costeira de Boston (EUA). Os destroços ficam a cerca de 600 km da costa de Newfoundland, no Canadá.

O submersível, feito de fibra de carbono e titânio com o peso de mais de 10 toneladas, foi equipado para fornecer até 96 horas de oxigênio. O prazo estimado pela Guarda Costeira dos EUA para o fim do recurso terminou na manhã desta 5ª feira (22.jun), por volta das 7h.

A operação de resgate durou cerca de 4 dias. Na 3ª feira (20.jun) e 4ª feira (21.jun), a Guarda Costeira dos EUA afirmou que aviões canadenses detectaram ruídos no Atlântico Norte.

Além da Guarda Costeira, a Marinha dos Estados Unidos e a do Canadá estavam à procura do submarino da empresa OceanGate. Nesta 5ª feira (22.jun), equipamentos do Reino Unido e da França haviam se juntado às buscas no Oceano Atlântico.

A EXPEDIÇÃO

A expedição oferecida pela OceanGate custa US$ 250.000 (R$ 1,19 milhão, na cotação atual) por hóspede, com duração de 8 dias. Cada embarcação tem capacidade para 5 pessoas. O submersível Titan levaria cerca de 8 horas até atingir a profundidade (3.800 metros) onde estão os destroços do Titanic.

Uma reportagem do programa “Sunday Morning” da emissora norte-americana CBS, realizada em novembro de 2022, revelou que o submarino é controlado por um controle de videogame da Logitech que custa cerca de R$ 319,99.