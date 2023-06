Conjunto: POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO EM FOZ DO IGUAÇU, DELEGACIA DE SÃO MIGUEL PRESTOU APOIO

A 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu deflagrou na manhã desta quinta-feira (22/06) a operação policial “Nova Lagoa”, para o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão referentes aos crimes de tráfico de drogas. A ação policial contou com aproximadamente 30 policiais civis e com o GTA da Guarda Municipal.

As investigações que culminaram com a expedição dos mandados inciaram-se cerca de 30 dias, com denúncias recorrentes de tráfico de drogas na região dos bairros Três lagos e Cidade Nova. No curso das investigações foi verificado que ao menos um dos indivíduos teria participação em crimes de homicídio naquela localidade na condição de mandante.

Durante as diligências foram apreendidos aparelhos celulares, notebook, um simulacro, uma espingarda calibre 12, uma pistola 9MM, uma pistola calibre 22, um revólver 38, além de munições e entorpecentes

Três pessoas foram presas e dois menores apreendidos em flagrante pelo crime e ato infracional de posse ilegal de arma de fogo (calibre permitido).