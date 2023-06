Entenda: VAZAMENTO DE ARQUIVOS MILITARES NO URUGUAI REACENDE SUSPEITAS APÓS MEIO SÉCULO DE DITADURA NO PAÍS

Após 50 anos do início da ditadura civil-militar que governou o Uruguai entre 1973 e 1985, a combinação de vários elementos parece confirmar que se trata de um período que não foi totalmente esquecido pelos uruguaios . É que além do aparecimento de restos mortais em um complexo militar que poderiam ser de um detento desaparecido, uma fonte anônima publicou na Internet 1.600 arquivos de inteligência militar da época.

Os documentos compõem o chamado Arquivo Berrutti e são mais de 100 documentos dos serviços de inteligência , da justiça militar e das Forças Conjuntas (militares e policiais) do regime, que perseguiram, prenderam e assassinaram opositores políticos.

O nome Arquivo Berrutti responde ao fato de terem sido encontrados em 2006 e entregues à então ministra da Defesa uruguaia, Azucena Berrutti, que ordenou sua digitalização. Desde então, os documentos estão à disposição da Justiça, do Ministério da Defesa, da Instituição Nacional de Direitos Humanos e da Universidade da República, embora não tenham sido publicados para livre acesso .

Em diálogo com a Sputnik, o escritor e jornalista uruguaio Samuel Blixen, autor de inúmeros livros e publicações sobre a ditadura uruguaia, lembrou que o Exército uruguaio começou a microfilmar todos os seus documentos em 1980 , incluindo neste novo formato arquivos de 1973, quando começou a ditadura.

“A partir desse ‘arquivo-mãe’, como eu chamo, a inteligência militar resolveu enviar esses arquivos para a Escola de Inteligência do Exército, estimo que como material didático para ensinar como se faz inteligência no Exército”, explicou o jornalista.

Com efeito, os rolos de microfilme foram encontrados, com base em uma denúncia anônima , em um edifício onde funcionava o Centro de Formação Geral de Oficiais da Reserva e onde anteriormente funcionava o Serviço de Informação da Defesa (SID).

