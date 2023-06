Evento: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPAM DA MAIOR AULA DE NATAÇÃO DO MUNDO

Cerca de 100 alunos dos quintos anos da Escola Municipal Érico Veríssimo participaram, nesta quinta-feira (22), da 14ª edição da Maior Aula de Natação do Mundo – The World’s Largest Swimming Lesson (WLSL), realizada no Blur Park em Foz do Iguaçu.

A ação ocorre simultaneamente em parques aquáticos, piscinas e centros recreativos de 20 países e tem como principal objetivo alertar as crianças sobre a segurança aquática. Essa foi a primeira vez que a Rede Municipal de Ensino integrou o movimento.

Os pequenos aproveitaram para brincar na praia termal com ondas e nas piscinas aquecidas e também receberam informações sobre competências aquáticas e habilidades de segurança.

A ação é uma iniciativa da World Waterpark Association (WWA), associação internacional que atende parques e locais aquáticos e que organiza o evento, mobilizando milhares de pessoas ao redor do mundo, com objetivo de alertar sobre a importância vital de ensinar as crianças a nadar, a fim de evitar afogamentos.

O afogamento é evitável, mas, infelizmente, é a principal causa de morte não intencional para crianças de 1 a 4 anos, a segunda principal causa para crianças de 5 a 14 anos e a terceira principal causa de morte não intencional relacionada a ferimentos em todo o mundo.