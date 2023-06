Precaução: CADE REFORÇA COMPROMISSO COM AGENDA DE SUSTENTABILIDADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) realizou, nas últimas duas semanas, uma série de visitas a órgãos da Administração Pública e embaixadas em Brasília, com o objetivo de obter subsídios para aprimorar suas iniciativas de sustentabilidade, de acordo com o seu Plano de Logística Sustentável até 2025. Essas visitas têm como propósito a análise das melhores práticas desses locais para otimizar o desempenho da autarquia.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que adota medidas sustentáveis desde 2008 e estabeleceu uma Assessoria de Gestão Sustentável em 2018, foi um dos órgãos escolhidos para a troca de experiências. Durante a visita, Ketlin Feitosa, assessora-chefe da pasta, detalhou diversos processos, como a gestão adequada dos resíduos gerados, o descarte ambientalmente correto, a eliminação do uso de copos descartáveis e as medidas tomadas para preparar o pessoal para essa mudança, bem como o monitoramento e controle do consumo de papel, café e açúcar.

Ao apresentar dados mensurados por meio de um software de gestão, Feitosa mencionou, por exemplo, a significativa redução do consumo de resmas de papel, que anteriormente chegou a 38 mil unidades em um único ano, antes da implementação das políticas sustentáveis no órgão. “Hoje, os dados mostram que esse consumo diminuiu drasticamente para 3 mil resmas em 2022”, comemorou Feitosa.

Já durante a visita ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Adriana Tostes, chefe da Coordenação de Gestão Estratégica e Sustentabilidade do órgão, reforçou que sustentabilidade é, antes de tudo, mudança de cultura. “É importante que haja mudanças de hábitos na sociedade e, sobretudo, um bom planejamento. Os resultados são gradativos”, destacou.

Larissa Pereira, chefe de seção de apoio de gestão logística e responsável pela agenda de sustentabilidade do Cade, explicou que o objetivo das visitas é aprimorar as ações já realizadas pela autarquia e obter novas ideias para medidas futuras. “As embaixadas de Israel e Itália proporcionaram uma visão ampla, em nível macro, da importância do reuso da água e do gerenciamento de resíduos orgânicos. Já as visitas ao STJ e TJDFT demonstraram ações mais concretas para o Cade no seu dia a dia, pois também se tratam de órgãos da Administração Pública”, afirma.

Contratos sustentáveis

Além da correta separação e descarte de resíduos já aplicados pelo Cade, Larissa Pereira afirma que outras medidas também fazem parte da rotina da autarquia há alguns anos. Uma dessas iniciativas é a aplicação da Instrução Normativa 01/10 em todos os contratos de licitações. A norma estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

“A substituição de todas as geladeiras utilizadas na sede por equipamentos com selo A+ de consumo e a troca de todas as lâmpadas por lâmpadas de LED são algumas das medidas adotadas. Além disso, não utilizamos mais descartáveis durante eventos do órgão”, destaca Pereira.