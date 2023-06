Brasil: ALCKMIN VIAJA A PORTUGAL EM BUSCA DE INVESTIMENTOS PARA O BRASIL

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, viaja nesta terça-feira (28) a Portugal, onde terá agenda oficial com representantes do governo português e com lideranças empresariais. O foco é atrair investimentos e dinamizar o comércio entre os dois países.

Todas as agendas se concentram nesta quarta-feira (28). Pela manhã, às 9h30, Alckmin se reúne com representantes empresariais brasileiros e portugueses para tratar de investimentos no Brasil. Entre os convidados estão representantes da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e lideranças industriais de setores como aéreo, portos e aeroportos, energia, aço e turismo. O encontro será na residência oficial da Embaixada do Brasil.

Em seguida, às 11h30, o vice-presidente será recebido pelo primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, e pelo ministro da Economia e do Mar, Antônio Costa Silva, na residência oficial do primeiro-ministro. Ele se reunirá em almoço com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, às 12h30, no Palácio Nacional de Belém.

A partir das 16h30, Alckmin participa, ao lado do presidente de Portugal, de encerramento do XI Fórum Jurídico de Lisboa, realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP) e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em suas agendas com os líderes empresariais e governistas, Alckmin deve reforçar as negociações entre os países para dinamizar o comércio bilateral e os investimentos, como parte do processo de neoindustrialização sustentável em curso no país.

Comércio bilateral — Em 2022, a corrente de comércio entre Brasil e Portugal somou US$ 5,3 bilhões, com exportações no valor de US$ 4,3 bilhões e importações de US$ 990 milhões, o que resultou em um superávit de cerca de US$ 3,3 bilhões para o Brasil. Portugal é o 16º maior investidor no país, com um estoque de Investimento Estrangeiro Direto (IED) equivalente a US$ 10,67 bilhões.