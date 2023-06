Entenda: GRUPO MUFFATO ANUNCIA NOVA LOJA E ABRE 400 EMPREGOS EM FOZ DO IGUAÇU

O empresário Ederson Muffato disse nesta terça-feira (27) ao prefeito Chico Brasileiro que a rede de supermercados vai instalar mais uma unidade em Foz do Iguaçu e vai criar mais de 400 empregos diretos. O empreendimento, segundo Muffato, deverá abrir as portas em um prazo de dois a três meses.

“A instalação de mais uma loja do grupo Muffato mostra a força e a pujança da economia de Foz do Iguaçu, onde os pequenos, médios e grandes empreendimentos estão sendo abertos em todas as regiões e bairros de Foz”, disse o prefeito.

A nova loja será a terceira com a bandeira Max Atacadista e a oitava da rede presente em Foz desde 1976. “É uma empresa que orgulha a cidade. O grupo Muffato está ampliando os investimentos, vai gerar novos empregos, o que demonstra que os empresários acreditam, investem e fazem da região uma referência nesse ramo, já que estamos numa fronteira com mais de um milhão de moradores”, disse o prefeito.

Para a nova loja, o grupo já iniciou as contratações de colaboradores, uma vez que o imóvel deverá receber reformas e ajustes em tempo recorde. A estrutura terá uma área de venda de seis mil metros quadrados e vai oferecer um “atacarejo” completo, com ampla galeria de lojas, cafeteria, buffet grill, entre outros.

Economia

Chico Brasileiro lembrou que a rede tem várias unidades na cidade e tem planos de investir cada vez mais. “Isso demonstra que a nossa economia realmente se sustenta e que somos uma região privilegiada pelo fato de não ter uma população apenas local, mas sim trinacional. Os empresários enxergam esse potencial e o Grupo Muffato fez todo esse estudo e identificou que é realmente uma cidade onde o investidor faz a sua aposta, mas tem retorno garantido”.

De acordo com Ederson Muffato, o grupo avaliou o mercado trinacional e decidiu ampliar os investimentos na cidade.“Estamos retornando a um espaço tradicional e icônico, que nosso pai (Tito Muffato) ajudou a fundar, há 33 anos”, lembrou.

“Vamos abrir uma loja moderna e dinâmica com foco em economia e conforto”, disse. A intenção, segundo ele, é fazer o dinheiro do consumidor render mais, sem abrir mão da qualidade. “Queremos valorizar nossa história em Foz, ao mesmo tempo em que ajudamos a construir um futuro como desenvolvimento e oportunidades”.

Para o empresário, falar de Foz do Iguaçu é falar do Muffato. “Nunca seríamos o que somos se não fosse a cidade. Cascavel (origem do grupo) é importante, mas Foz foi fundamental para expansão da rede, tanto que chega a confundir nossa infância entre as duas cidades. Foz nunca negou fogo e sempre estaremos retribuindo por isso”, concluiu. Com os novos empregos que serão abertos, o grupo terá mais de 2,3 mil colaboradores em suas oito lojas, informou.

Apoio

Durante a reunião, no gabinete do prefeito, Chico Brasileiro destacou a determinação do governo municipal de que todas as secretarias devem olhar de uma forma diferenciada para as empresas, especialmente aquelas que querem se instalar na cidade.

“O nome Muffato sabemos que não é uma aventura, é consolidado em todo estado. Se Foz é uma cidade que hoje está crescendo, é porque teve empresas e pessoas visionárias que acreditaram nela”, concluiu.

O vereador Kalito Stoeckl acompanhou a reunião e disse que a nova loja do Grupo Muffato é um presente para Foz do Iguaçu. “A população pode esperar uma grande e moderna estrutura”, concluiu. Também participaram os secretários Salete Horst (Fazenda) e Andrey Bachixta (Planejamento), o supervisor regional do Grupo Muffato, Ricardo Bovo, o gerente de expansão Flávio Lúcio Braga de Moura e os gerentes Clauri Ferrari (Mufato JK) e Luiz Carlos dos Santos (Max 277).