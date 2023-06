Vantagem: PREFEITURA E FOMENTO PARANÁ LANÇAM LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA MEIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através do Banco do Empreendedor, a Fomento Paraná e a Secretaria de Estado de Turismo lançaram nesta terça-feira (27) o Programa Paraná Recupera, uma linha de crédito especial para microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenas empresas com taxa fixa de juros de 7,17% ao ano, nas modalidades de microcrédito ou Giro Fácil.

O anúncio do programa aconteceu no gabinete do prefeito Chico Brasileiro, que ressaltou a importância desta linha de crédito para a economia local. “Foz do Iguaçu, nos últimos três anos, passou pela pandemia da Covid-19 e pela epidemia de dengue, então é importante ter uma linha de crédito onde as empresas possam investir mais, gerar mais empregos e ter condições de se recuperarem economicamente. Quando uma empresa cresce, todos ganham: a cidade cresce, a economia cresce”, disse.

A nova linha de crédito atende a uma solicitação do Município ao Governo do Estado para contribuir com a recuperação econômica. No caso de Foz do Iguaçu, a situação de emergência foi homologada pela Coordenação da Defesa Civil por conta do aumento expressivo de casos de dengue (principalmente no meses de março e abril), impactando no aumento do número de faltas ao trabalho nas empresas, afetando diretamente a economia local. A rede hoteleira também afirma que houve redução no fluxo de turistas e das reservas devido à situação sanitária.

“O objetivo dessa parceria é colocar créditos para o pequeno, médio e grande empresário, com taxas de juros especiais e facilidades para o pagamento”, acrescentou o chefe do executivo.

A liberação do programa também atende a orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior de apoiar os municípios e os empreendedores privados diante de situações de emergência que afetem a atividade econômica local. “A linha Paraná Recupera é uma ação excepcional do Governo do Estado. Com ela é possível entregar crédito rapidamente em condições muito acessíveis para a retomada da atividade econômica em áreas atingidas por intempéries e outras emergências, inclusive sanitárias, como esta que atingiu Foz do Iguaçu, principalmente com casos de dengue”, disse Heraldo Neves, diretor-presidente da Fomento Paraná.

Para o secretário de Estado do Turismo do Paraná, Marcio Nunes, “essa linha de crédito será fundamental para o segmento turístico, que representa uma das principais atividades econômicas de Foz do Iguaçu, especialmente nos ramos hoteleiro e gastronômico. É um pleito de várias empresas do setor atendido pelo governo Ratinho Junior”, reforça Nunes.

Condições do crédito

A taxa de juros é fixa em 7,17% ao ano, por meio de um subsídio do Governo do Estado, através do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, gerenciado pela Fomento Paraná. O objetivo é oferecer condições acessíveis para ajudar a recuperação mais rápida dos empreendimentos e da atividade econômica.

O crédito está disponível na modalidade de microcrédito — em valores até R$ 20 mil, para informais, MEIs e microempresas com faturamento até R$ 360 mil ao ano e 36 meses para pagar, podendo incluir carência de até três meses.

Na modalidade Giro Fácil, o limite de crédito é de R$ 500 mil, para atender micro e pequenas empresas, com faturamento até R$ 4,8 milhões ao ano e pelo menos 24 meses de faturamento contábil. Neste caso o parcelamento pode chegar a 60 meses, com possibilidade de carência de até 12 meses.

As solicitações de crédito da linha Paraná Recupera podem ser feitas por empresas e empreendedores até o dia 26 de setembro por meio dos agentes de crédito do Banco do Empreendedor de Foz do Iguaçu, parceria entre o município e a Fomento Paraná que funciona na Avenida Brasil, 1388, Centro.

Presenças

O lançamento do programa Paraná Recupera contou com a presença do coordenador do Banco do Empreendedor, Volnei Lampert; o secretário municipal de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário, Vilmar Andreolla; o secretário de Turismo, André Aliana; o secretário de Transparência e Governança Leandro Correia; o diretor da Agência do Trabalhador Luciano Castilha e Dimas Bragagnolo, diretor executivo da ACIFI.