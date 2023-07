Área de Lazer: PREFEITURA ENTREGA DUAS NOVAS ÁREAS NO JARDIM CURITIBA E COHAPAR III

Seguindo com as comemorações pelo aniversário de 109 anos de Foz do Iguaçu, a Prefeitura entrega nesta sexta-feira (30) e sábado (01) mais duas áreas de esporte e lazer nos bairros Jardim Curitiba e no Cohapar III. As praças, que homenageiam líderes comunitários destas regiões, são resultados do Orçamento Participativo, onde os moradores votaram e escolheram pelos espaços de lazer.

Nesta sexta-feira, às 18h, será inaugurada a Praça de Esporte e Lazer “Edison Luiz de Souza”, popularmente conhecido como “Paquinha”. A cerimônia, que contará com a presença do prefeito Chico Brasileiro, acontece na Rua Fiorino Brol, nº 1.900, próximo ao Condomínio Grande Lago, no Jardim Curitiba.

No sábado (01), será a entrega da Praça de Esporte e Lazer “Adão Teles de Azevedo”, às 10h na Rua Pompeu de Toledo, nº 1.790, no Cohapar III.

Em comum, os dois espaços contam com campo de futebol sintético, academias da primeira e da terceira idade e playground. As áreas também receberam novas calçadas com acessibilidade, iluminação e paisagismo. O investimento da Prefeitura de Foz nas duas obras chega a R$ 974,5 mil.

“Essas praças atendem a pedidos da população e homenageiam personalidades que contribuíram com o esporte e o desenvolvimento de suas comunidades. Eram espaços que estavam abandonados, sem utilidade, e agora vão garantir maior qualidade de vida aos moradores”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Sapia.

Com estas duas inaugurações, chegam a sete o número de praças e complexos esportivos entregue pelo município neste mês, juntamente com a pista de atletismo do Ginásio Costa Cavalcanti.

Já foram entregues o Complexo de Esporte e Lazer no Jardim Jupira, o campo de futebol “Arena 12 de Outubro”, em Três Lagoas; o complexo de esporte e lazer no Cidade Nova e a praça no Morumbi. Outras duas inaugurações estão previstas para os próximos dias no Bubas e Ouro Verde.

Os investimentos nas praças e complexos esportivos somam R$ 5,3 milhões, de recursos da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. A pista de atletismo do Costa Cavalcanti, em parceria com a Itaipu Binacional, teve um investimento de R$ 9,2 milhões.