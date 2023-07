Capacitação: SAÚDE REALIZA SEMINÁRIO DE TOXICOLOGIA PARA TÉCNICOS E ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox/PR), realiza o curso anual de toxicologia clínica. O evento iniciou nesta quarta-feira (28) e segue até sexta (30), em Curitiba, e é destinado para técnicos das Regionais de Saúde e universitários dos últimos anos do curso de Medicina.

Os objetivos da capacitação são implantar o sistema de fluxo de distribuição dos soros e antivenenos e estender o conhecimento sobre as intoxicações, atendimentos nas urgências e emergências, a identificação dos animais peçonhentos que podem causar acidentes, além do estudo do panorama da soroterapia no Estado.

Os universitários participantes que tiverem interesse em estagiar no CIATox podem, ainda, fazer uma prova no último dia do evento.

A maioria dos palestrantes é de especialistas na área de toxicologia, com trabalho de pesquisa em campo e que atuam na Vigilância Ambiental da Sesa. A atualização dos conteúdos ocorre anualmente e auxilia no atendimento, diagnóstico e no tratamento eficaz dos casos de intoxicações agudas em vítimas humanas.

CENTRO DE INFORMAÇÃO – Entre as atividades dos CIATox estão prestar informações diretas ou por telefone em casos de exposição ou intoxicação por substâncias químicas ou toxinas de origem vegetal ou animal. Também dissemina conhecimento técnico-científico, promovendo educação de base, além de prevenção de casos de intoxicação em grupos populacionais expostos a substâncias tóxicas.

O CIATox também visa esclarecer a comunidade sobre os riscos químicos, proporcionar capacitação de pessoal da área médica no reconhecimento e tratamento de quadros clínicos de intoxicação. Oferece atendimento clínico-laboratorial do paciente intoxicado e assessora tecnicamente entidades públicas e privadas frente às ocorrências toxicológicas de pequeno, médio e grande porte.

Serviço:

Para mais informações ou assistência: 08000 410 148

Funcionamento: regime de plantão permanente 24h/dia (todos os dias da semana)