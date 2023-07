Descubra: O QUE ACONTECE QUANDO HÁ UMA EMERGÊNCIA MÉDICA EM UM AVIÃO

Para o Dr. Sij Hemal, foi um voo que ele nunca esquecerá.

Era dezembro de 2017. Hemal, então com 27 anos, era um residente médico do segundo ano e estava voltando para casa nos Estados Unidos após viajar à Ìndia, onde estava comemorando o casamento de seu melhor amigo.

Primeiro, Hemal viajou de Nova Delhi à Paris. Em seguida, ele embarcou em um voo da Air France de Paris para a cidade de Nova York. Assim que chegou ao aeroporto JFK, foi escalado para voar para Cleveland.

A primeira etapa da viagem foi tranquila. No aeroporto Charles de Gaulle, Hemal se acomodou em seu assento no voo da Air France, olhando as opções de filmes a bordo.

A aeronave decolou e Hemal conectou seus fones de ouvido. Ele estava pensando em pedir uma taça de champanhe quando ouviu a voz da comissária de bordo soar no sistema de alto-falantes.

“Há um médico a bordo?”

Hemal tirou os fones de ouvido e olhou em volta. Houve um murmúrio na cabine. Acontece que esta foi a segunda vez que o anúncio foi feito – a primeira, em francês, Hemal não percebeu.

Por coincidência, Hemal estava sentado ao lado de outra profissional médica, a Dra. Susan Shepherd, uma pediatra que voltava de uma passagem pelo grupo humanitário Médicos Sem Fronteiras.

Os dois médicos, que nunca haviam se encontrado antes daquele dia, concordaram que Hemal iria investigar e Shepherd ajudaria se necessário.

Hemal se apresentou à tripulação. Em seguida, ele foi conduzido pela cabine por um comissário de bordo para atender a passageira em perigo.

Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, queixando-se de dores nas costas e no abdômen. Não ficou imediatamente claro qual era o problema.

O primeiro pensamento de Hemal foi pedras nos rins ou apendicite. Ele decidiu pedir a Shepherd, sua colega de assento, uma avaliação.

Então, a passageira disse duas palavras que mudaram tudo:

“Estou grávida.”

Foi quando Hemal percebeu: a passageira podeira entrar em trabalho de parto. Em um avião. Em um avião que sobrevoava o Oceano Atlântico, sem nenhum aeroporto próximo à vista.

“Você pode imaginar que não há nada ao seu redor onde você possa pousar este avião”, disse Hemal à CNN. “Você está a 35.000 pés. Você está apenas cercado de azul ao seu redor.

Hemal e Shepherd cuidaram da passageira pelas próximas horas, mantendo-a estável. Então, de repente, ela começou a ter contrações. E então a bolsa dela estourou.

A passageira estava prestes a dar à luz na aeronave. E Hemal, um residente de urologia que não fazia parto desde que completou os sete partos exigidos na faculdade de medicina, estava prestes a liderar os esforços.

“Você apenas pensa consigo mesmo: ‘Ok, se recomponha’”, lembra Hemal. “Porque se você não fizer isso, alguma coisa vai acontecer com o paciente. Você tem que dar o seu melhor.”

Corta para algumas horas depois, e Hemal, auxiliado por Shepherd e a tripulação de cabine da Air France, deu à luz com sucesso a um bebê saudável.

Quando o avião pousou em Nova York, a mãe e a criança desembarcaram com segurança e foram transferidas para o Jamaica Hospital Medical Center.

Hemal mal teve tempo de pensar enquanto corria para seu voo de conexão em Cleveland.

Quando Hemal conseguiu embarcar em seu voo final, percebeu que estava um tanto em estado de choque. Mas ele também estava agradecido.

Tudo tinha corrido bem. A experiência serviu apenas para reafirmar seu compromisso com a profissão.

“Quando você está nesse tipo de situação, minha consciência sempre me diz que preciso ajudar essa pessoa”, diz Hemal. “É por isso que eu queria me tornar um médico em primeiro lugar.”

‘Há um médico a bordo?’

No cinema e na TV, o anúncio “existe um médico a bordo” é um pouco clichê.

Mas sim, isso realmente acontece. E para profissionais médicos – ou, na verdade, qualquer pessoa com o prefixo “Dr.” no cartão de embarque – é algo muito familiar.

Se você tem doutorado, mas não tem qualificações médicas, pode recusar educadamente um pedido de ajuda.

Claro, os comissários de bordo são treinados em primeiros socorros e capazes de lidar com uma série de emergências médicas – e alguns preferem não solicitar ajuda dos passageiros.

Mas às vezes é necessário obter assistência especializada.

Então, para os médicos, como é ouvir esse anúncio e, de repente, parar de comer, dormir, beber ou assistir a um filme para ajudar um passageiro em perigo?

Hemal diz que fazer essa mudança mental não é tão difícil – é uma prática bastante normal. Como médico, as pessoas constantemente pedem conselhos quando ele está de folga.

“Mesmo quando estou em festas, ou saio com amigos – ou estou em um Uber, às vezes meu motorista me pergunta: ‘Eu tenho isso nesta condição, o que você acha?’”, diz ele.

Mas enquanto Hemal diz que seu instinto natural é sempre ajudar, ele sugere que nem todos os profissionais médicos concordam com ele. Especialmente quando se trata de ajudar em um avião.

“Francamente, muitas pessoas não querem fazer isso, porque estão com medo, estão nervosas”, diz ele.

Um avião é um ambiente específico – e limitado. E a medicina também é abrangente e complexa – há uma grande chance de você se encontrar ajudando com algo em que não tem experiência específica.

Hemal – que ajudou com situações médicas a bordo algumas vezes desde o nascimento do avião – diz que sempre assinou o que é chamado de “acordo do Bom Samaritano”.

Essencialmente, este documento protege o médico de litígios e deixa claro que não há necessidade de compensação.

Nos EUA, o Aviation Medical Assistance Act também protege os indivíduos de responsabilidade legal por ajudar em uma emergência médica a bordo.

Embora Hemal esteja ciente de que sempre existe o risco de a situação não terminar da maneira que todos esperam, ele diz que sempre tentará ajudar se puder.

Suas palavras são repetidas pela Dra. Lauren Feld, uma gastroenterologista residente nos Estados Unidos com foco em doenças hepáticas.

Feld ajudou em várias emergências médicas a bordo e, embora nunca tenha dado à luz a um bebê em um avião, uma vez ela ordenou um pouso de emergência – o que, como diz Feld, “não o torna popular com o resto das pessoas no avião porque leva a um grande atraso no voo, mas você tem que agir no melhor interesse dessa pessoa.”

“Acho que ter treinamento médico e capacidade de ajudar as pessoas – um conjunto de ferramentas que podem ajudar as pessoas – para mim é um privilégio”, disse Feld à CNN.

“E assim, sempre que tenho a capacidade de ajudar, acho que é algo importante a fazer.”

Como Hemal, Feld diz que fazer a mudança de passageiro anônimo regular para médico a bordo não é muito difícil. Ela até foi acordada por um anúncio de bordo pedindo assistência médica e imediatamente entrou em modo de trabalho.

“Sinto-me confortável ajudando mesmo quando estou cansada”, diz ela. “Nós – eu diria provavelmente, infelizmente – estamos bastante acostumados a trabalhar cansados.”

Feld não bebe em aviões – ela diz que geralmente está muito ocupada brigando com seus filhos pequenos ou tentando dormir – mas ela sugere que se um profissional médico for chamado para ajudar depois de tomar alguns copos de vinho, ou mesmo se eles se sentiram mal equipados de alguma forma, o importante é que eles “reconhecem as limitações” e tomem decisões de acordo.

Avaliação a bordo

Feld e Hemal dizem que um dos aspectos mais complicados de lidar com uma emergência médica a bordo é chegar às cegas.

Ao contrário de um hospital, você não tem o histórico médico do paciente em mãos. Você não sabe quais medicamentos eles estão tomando. Você só tem as pistas de contexto e as informações que eles fornecem.

Primeiro, os médicos começam avaliando e, com sorte, descartando as condições mais graves – um ataque cardíaco ou um derrame, por exemplo.

Nos aviões, diz Hemal, as situações mais comuns incluem pressão arterial baixa, síncope vasovagal – também conhecida como causa comum de desmaio – ou ataques de ansiedade.

Obviamente, condições prejudiciais e menos preocupantes podem compartilhar sintomas semelhantes. Em um voo recente de Nova York para a Califórnia, Hemal foi chamado para ajudar um homem idoso que sofria de palpitações cardíacas.

Acontece que a causa não foi um ataque cardíaco – o que imediatamente passou pela cabeça de Hemal devido à idade do passageiro – mas sim que ele havia comido muitos brownies de maconha.

“Ele ingeriu bastante e teve uma reação ruim no avião”, diz Hemal.

Outra dificuldade para os médicos responderem aos cenários médicos a bordo é a potencial falta de equipamento. As aeronaves têm um kit médico a bordo, mas não dá conta de todas as eventualidades.

Quando Hemal estava fazendo o parto do bebê no avião, ele sabia que não tinha um kit de sutura, então aplicar pontos não seria possível. Felizmente, ele não precisava – mas isso sempre esteve em sua mente.

O ambiente do avião também gera suas próprias condições – incomuns – que os médicos devem levar em consideração. O diferencial de pressão “pode exacerbar certos problemas médicos e dificultar alguns dos tratamentos”, diz Feld.

Feld acrescenta que o barulho do motor também dificulta a audição com o estetoscópio.

Outra diferença é que enquanto os médicos geralmente acompanham um passageiro ao longo de sua jornada de saúde, em um avião é uma interação breve, fugaz, mas intensa entre médico e paciente. Feld diz que pode ser bastante estranho não saber o resultado da situação.

Uma coisa que é semelhante tanto no solo quanto no ar é a necessidade de trabalho em equipe. Feld e Hemal lideraram esforços médicos a bordo, mas enfatizam a importância de trabalhar em equipe com quem puder ajudar.

A primeira vez que Held ajudou em uma emergência a bordo, ela era recém-formada na faculdade de medicina. Dois outros profissionais médicos estavam a bordo do voo e se ofereceram para ajudar também.

“Um deles era médico assistente, em uma unidade cardiotorácica. E a outra pessoa era um pesquisador oncológico – então alguém que não tinha feito medicina clínica e estava focado exclusivamente em pesquisa”, lembra Feld.

Enquanto Feld era a mais jovem e menos experiente, ela era a única médica treinada. Os outros dois passageiros se curvaram à sua experiência e a ajudaram a fazer sua voz ser ouvida em uma situação em que ela ocasionalmente se sentia negligenciada quando jovem.

“Nós três trabalhamos juntos”, diz Feld.

Durante emergências médicas, a tripulação de voo também permanece em contato com as equipes médicas de terra que auxiliam na tomada de decisões e autorizam a administração de determinados medicamentos.

Hemal diz que quando fez o parto do bebê no voo da Air France, foi um “esforço de equipe”. Ele assumiu o papel de líder, a colega médica Shepherd ajudou e os comissário de voo fizeram tudo e qualquer coisa que podiam.

O fato de assumir a liderança de Shepherd foi, ele lembra, em parte porque era cirurgião, mas também “uma decisão espontânea porque tudo aconteceu e progrediu tão rapidamente que não paramos para pensar nisso. Como ela era pediatra, ela teria ajudado melhor nos cuidados com o bebê após o parto.”

Hemal lembra que a tripulação da Air France tomou decisões executivas cruciais – no início, foi feita a escolha de mover a passageira grávida para a cabine de primeira classe praticamente vazia, tanto por questão de privacidade quanto para que ela pudesse se deitar.

A tripulação de voo permaneceu em contato constante com os pilotos, que, segundo Hemal, evitaram a turbulência, se possível, para ajudar a tornar o nascimento mais suave possível.

Olhando para trás, Hemal acha bastante comovente que um grupo de estranhos de todo o mundo em um voo transcontinental trabalhem juntos para garantir um resultado bem-sucedido.

Alguns foram treinados em medicina, outros não. Alguns falavam a mesma língua, outros não. O que os unia era o desejo de ajudar.

“Todos deixaram de lado quem eram, de onde vieram e se uniram por uma causa comum”, lembra Hemal. “Achei muito bonito, olhando para trás e retrospectivamente apenas pensando nisso.”

Conselhos aos passageiros

Embora os médicos geralmente não queiram passageiros sem treinamento médico para ajudar em situações médicas em aviões, Feld é uma grande defensora do público em geral que faz aulas de suporte básico à vida e sugere que saber primeiros socorros “é uma boa habilidade definido para um avião, para andar na rua”.

Se você estiver em uma aeronave e um passageiro próximo a você estiver passando por problemas médicos, Feld diz que pedir ajuda e alertar o comissário de bordo é o melhor plano.

Se você é treinado em primeiros socorros, medir o pulso da pessoa e, se necessário, iniciar as compressões torácicas é, diz Feld, “um ótimo primeiro passo para as coisas a serem feitas enquanto você pede ajuda”.

Ela sugere que os passageiros com problemas de saúde falem com o médico antes de voar. Feld trabalha com pessoas com doença hepática crônica e está sempre empenhado em apoiá-los a viver suas vidas e viajar com segurança.

Cinco anos depois

Os médicos que ajudam em emergências a bordo às vezes são recompensados com uma garrafa de champanhe, voucher de voo ou milhas aéreas.

Isso nem sempre acontece – não há uma política definida, e Feld diz que “certamente nada do que eu esperaria”. Falando eticamente, ela diz que sempre consideraria rejeitar um presente que parecesse muito extravagante.

Quando Hemal voltou ao trabalho após o parto do bebê no avião, inicialmente não compartilhou a história com seus colegas.

Foi uma garrafa de champanhe que entregou o jogo – algumas semanas depois do parto do bebê no avião, a bebida chegou à caixa de correio do hospital, junto com um voucher de voo e uma nota de agradecimento da Air France.

“E boom, tornou-se viral em nossa residência, e nossa equipe de mídia ouviu falar sobre isso”, lembra Hemal. Um comunicado de imprensa saiu. Em poucos dias, Hemal apareceu na CNN e na revista People. A história circulou por toda parte.

A atenção foi um pouco avassaladora. Enquanto muitas pessoas elogiavam Hemal, inevitavelmente outras eram mais críticas – alguns de seus colegas médicos expressavam inveja ou sugeriam que ele não deveria ter intervindo para ajudar em primeiro lugar. E meses depois, onde quer que fosse, Hemal era apresentado como “aquele cara que fez o parto no avião”.

Cinco anos depois, Hemal diz que a situação foi uma curva de aprendizado em mais de uma maneira.

“Você não pode controlar quais serão as reações das outras pessoas”, diz ele.

E enquanto Hemal ainda é reconhecido de vez em quando – muitas vezes em conferências médicas – em geral, a atenção cessou e ele geralmente minimiza a história:

“Eu sinto que a medicina em geral é uma profissão tão humilde”, diz ele.

Ainda assim, tudo o que disse – ele faria isso de novo em um piscar de olhos, se necessário.

“Se você não vai ajudá-los, ninguém mais o fará”, diz ele. “Então, faça o seu melhor – é assim que eu vivo.”