Medianeira: IDENTIFICADOS OS QUATRO INDIVÍDUOS MORTOS EM CONFRONTO COM A POLÍCIA NA BR-277

Eles foram identificados como sendo Luis Eduardo de Oliveira Batista (33 anos), Matheus Norberto da Silva (20 anos), Wagner Gonçalves Vieira (30 anos), e Felipe Caetano Gonçalves Vieira (23 anos).

A OCORRÊNCIA – Quatro bandidos foram mortos durante um confronto com militares do BPFRON, na rodovia BR 277, em Medianeira. O fato foi registrado por volta das 04h, na altura do km 676.

De acordo com as informações, os indivíduos estavam em um veículo HB20 e teriam abordado uma van com compristas que vinha da cidade de Colombo/PR, e seguia sentido Foz do Iguaçu. O veículo dos assaltantes estava caracterizado com giroflex, tentando se passar por uma viatura policial.

Uma equipe do BPFRON que estava passando pela rodovia flagrou a ação e tentou abordar o veículo HB20 que estava com os assaltantes, os quais revidaram e efetuaram disparos contra os policiais. O No confronto quatro bandidos que estavam no HB20 acabaram mortos e um deles preso. O preso foi identificado como sendo Nathan Bequer Andrade da Silva, de 28 anos de idade. Nenhum policial se feriu.

Na situação, o motorista do veículo no qual estavam os compristas acabou perdendo o controle da direção, e tombou sobre a via. As primeiras informações dão conta de cinco pessoas feridas no acidente, e pelo menos uma delas em estado grave, a qual socorrida pelo SIATE do Corpo de Bombeiros e levada ao hospital. Equipes do SIATE e SAMU prestaram atendimento aos demais ocupantes da van.

Equipes da PRF e do DER estiveram no local e auxiliaram no atendimento da ocorrência, sinalização da via e isolamento do local para os trabalhos da Polícia Científica e do IML.