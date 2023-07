Novidades: REDE MUNICIPAL DE ENSINO INICIA O RECESSO ESCOLAR NESTA SEXTA-FEIRA (07)

Os mais de 27 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Foz do Iguaçu iniciam o recesso escolar nesta sexta-feira, dia 07 de julho. O último dia de aula será na quinta-feira (06) e o retorno às atividades ocorre em 25 de julho, em todas as 50 escolas, 45 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), 6 Centros de Convivência Escola Bairro e 4 unidades conveniadas de educação infantil.

Um dia antes do retorno dos alunos, em 24 de julho, professores, coordenadores pedagógicos, diretores e demais servidores participam do VI Encontro de Valorização dos Profissionais da Educação, que acontece de forma on-line no período da manhã e de forma presencial, no período da tarde, para as reuniões pedagógicas sobre o planejamento do segundo semestre.

“Este é um momento importante, onde nossos alunos estão em férias, mas os profissionais da educação seguem atualizando seus conhecimentos com relação à prática pedagógica. É também um momento para organizar o próximo semestre e fazer os encaminhamentos necessários, apresentando os objetivos a serem alcançados”, explicou o secretário interino da educação, Arthur Thomas Repelevicz.

O encontro de valorização contará com a presença do professor, escritor e doutor em educação Julio Furtado, que abrirá as palestras, às 8h, com o tema: “Entender como se aprende para aprender como se ensina”.

Em seguida, às 9h45, Ana Lucia Rodrigues, mestre em educação e políticas educacionais fala sobre o “Sistema Municipal de Educação” e às 10h30 a palestrante, escritora e empresária do agronegócio Helda Elaine conduz o encontro com a abordagem: “Vestindo a camisa, alcançando resultados”.

O encontro de valorização é promovido anualmente pela Secretaria da Educação e reúne cerca de 3.200 servidores da pasta.