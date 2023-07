Oportunidade: ESTADO PROMOVE NOVO LEILÃO COM MAIS DE 220 VEÍCULOS RECUPERÁVEIS

A Secretaria da Administração e da Previdência realizará um novo leilão. Serão disponibilizados 226 veículos em condições de recuperação, além de 19 lotes de sucatas de automóveis. Os interessandos já podem se cadastrar e os lances iniciam em 17 de julho. Os arrematantes serão conhecidos conforme cronograma que consta no Edital .

Os veículos estão em pátios de Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Irati, porém pessoas de todo o Brasil podem participar do processo, desde que se responsabilizem pela retirada do item em caso de arremate.

Esses veículos fazem parte da frota oficial do Governo do Paraná, mas já não são utilizados pelo Poder Público. “O leilão é uma forma de gerar receita para o Estado e evitar gastos com manutenção e espaços para guardar os veículos. Além disso, é uma oportunidade para as pessoas adquirirem um que pode ser recuperado por um preço bem abaixo da tabela de mercado”, explica o secretário da Administração, Elisandro Frigo.

Segundo ele, o Governo do Paraná tem economizado na aquisição de novos veículos para a frota oficial, adotando alternativas como a utilização do aplicativo TaxiGov para o transporte de servidores em agendas administrativas e o aluguel de veículos.

“Essas medidas têm gerado economia para o Paraná e modernizado o sistema de transporte oficial. O aluguel de veículos, por exemplo, permite manutenção preventiva 24 horas, rastreamento, frota reserva e substituição do veículo em 30 meses. O mais importante é que os recursos economizados ou arrecadados por meio dos leilões são destinados aos cofres públicos e aplicados na melhoria dos serviços prestados aos cidadãos”, detalha o secretário.

Entre os veículos recuperáveis disponíveis no leilão há um Renault Scenic 2.0, com lance inicial de R$ 1.347, e vários modelos Gol a partir de R$ 1.600. Parte da frota leiloada era utilizadas pela Polícia Militar – as plotagens foram retiradas para o certame.

Os interessados em participar do leilão podem visitar os lotes disponíveis de acordo com os dias e horários abaixo:

Curitiba – Pátio do DER: Rua José Veríssimo, nº 457, Bairro Alto. A visita será em 24/07/2023 (segunda-feira), das 0h às 12h e das 13h30 às 17h.

Curitiba – Pátio da Emater: Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida. A visita será em 25/07/2023 (terça-feira), das 9h às 12h e das 13:30 às 17h.

São José dos Pinhais – Pátio do IAT: Rodovia BR-277, Km 72, em frente à APMG. A visita será em 26/07/2023 (quarta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Ponta Grossa – Pátio do DER: Av. Presidente Kennedy, nº 493 – Contorno. A visita será em 27/07/2023 (quinta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Irati – Pátio da Emater: Rodovia BR-277, Km 236, Estação de Pesquisa Floresta. A visita será em 28/07/2023 (sexta-feira), das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Antes da visita é possível conferir fotos e lotes disponíveis em cada pátio no site do leiloeiro oficial.

Serviço:

Leilão de Veículos e Sucatas

Data para cadastro no site do leiloeiro até 28/07

Lances a partir de 17/07 (leilão 100% online)