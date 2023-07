Tech News: ZUMBIDO REVELA QUE UNIVERSO ESTÁ INUNDADO POR ONDAS GRAVITACIONAIS

Na quarta-feira (28), os cientistas revelaram evidências de que ondas gravitacionais , as ondulações no espaço-tempo teóricas, previstas por Albert Einstein há mais de um século, estão permeando o Universo em baixas frequências, criando um zumbido de fundo cósmico, segundo o jornal The Jerusalem Post.

