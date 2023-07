Entenda: FOZ DO IGUAÇU E RECIFE UNEM FORÇAS PARA IMPULSIONAR O TURISMO

Uma parceria promissora entre as prefeituras de Foz do Iguaçu (PR) e Recife (PE) está sendo estabelecida com um propósito animador: impulsionar o fluxo turístico entre as duas cidades, que estão a 2.839 km de distância e ligadas por um voo de aproximadamente seis horas.

E por que, você pergunta, essa parceria é tão importante? Por um lado, temos a beleza natural das Cataratas do Iguaçu e, por outro, a riqueza cultural de Recife. São dois destinos turísticos repletos de encantos e histórias para serem descobertas. E agora, com esse novo acordo, os moradores dessas cidades serão incentivados a explorar esses tesouros, contribuindo para o crescimento do turismo local.

Nessa parceria, ambas as cidades deram o primeiro passo realizando ações de divulgação em locais estratégicos.

Segundo Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, a iniciativa deverá aumentar o tempo de permanência dos visitantes. Com voos diretos e as atividades promocionais, espera-se que os turistas prolonguem suas estadias. O turismo de Foz do Iguaçu, com sua campanha “Passe 7 dias numa das 7 maravilhas da natureza”, já registrou uma média de permanência de quatro dias.

“Esperamos aumentar o ticket médio do gasto por dia por cada visitante, já que os hóspedes vão permanecer um período bem maior na cidade”, JAIME MENDES

De acordo com Cacau de Paula, secretária de Turismo de Recife, esta é uma parceria desenvolvida com Foz do Iguaçu, a fim de apresentar os destinos para os locais de cada um dos mercados.

O potencial dessa parceria é empolgante. Ao incentivar os residentes a explorarem seus próprios países, essas cidades estão não só promovendo o turismo, mas também fortalecendo as ligações entre as diferentes regiões do Brasil. Elas estão criando uma oportunidade para os brasileiros (e, quem sabe, estrangeiros) conhecerem e valorizarem a diversidade e riqueza de nosso país.