Mudanças: CARLOS BERNARDO DEIXA O MDB E ANALISA CONVITES PARA NOVA FILIAÇÃO

Carlos defendia a independência do diretório e candidatura própria do MDB em Ponta Porã, mas com a interferência do comando estadual, já na escolha dos novos dirigentes locais e a possibilidade uma composição com outros partidos, onde o MDB seria apenas coadjuvante no processo, levou a saída de Carlos da agremiação.

Carlos Bernardo foi procurado por alguns partidos e ainda não definiu qual o rumo que vai seguir. Ele tinha se colocado como pré-candidato a prefeito de Ponta Porã e nas conversas que mantendo com diversas siglas partidárias, a predisposição de concorrer a prefeitura é mantida.



“Tínhamos um projeto dentro do MDB, mas como a possibilidade de lançar uma candidatura própria praticamente foi negada pela Regional, não restou outra saída senão deixar o partido e buscar novos rumos. O MDB tem cinco ou seis nomes em condições de conquistar as próximas eleições e fazer uma grande bancada de vereadores, mas isso vem sendo desprezado em nome de um acordo que não concordo”, disse ele.



No mês passado o MDB iria escolher o novo diretório municipal, mas em cima da hora a eleição foi adiada, o que descontentou diversos filiados. Uma nova data para a eleição ainda não foi marcada.