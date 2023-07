Negociações: TARCÍSIO JANTA COM RELATOR E ENCONTRA BOLSONARO POR APROVAÇÃO DA REFORMA

Depois de um dia de encontros e negociações, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), terminou a quarta-feira, 5, em um jantar com o relator da reforma tributária, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas-PB). Esta quinta-feira, 6, começa com uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para tentar convencer o agora presidente de honra do PL a apoiar a reforma. Bolsonaro chegou a orientar todos os deputados do Partido Liberal – são 99 no total – a fecharem questão contra o texto. O objetivo do governador paulista é mostrar ao ex-presidente que a reforma foi criada no governo Bolsonaro, já que as PECs 45 e 110, que são a base do texto atual, são de 2019. O encontro acontece na sede do PL, em Brasília, e pode mudar o rumo dos votos da maior bancada da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, autoridades do Partido Liberal apontam que uma ala “mais radical” da sigla pode continuar votando de forma contrária. Ontem, o Republicanos, legenda de Tarcísio, decidiu apoiar a reforma tributária.

Tarcísio está em Brasília desde a noite da última terça-feira, 4. Como antecipado pela Jovem Pan, ele decidiu cancelar os compromissos em São Paulo e ficar em Brasília “pelo tempo que fosse necessário”. A expectativa é de que o governador permaneça na capital federal pelo menos até sexta-feira, 7, para acompanhar a votação do texto. O chefe do Executivo paulista chegou a Brasília liderando um movimento de críticas à reforma, mas isso mudou depois de negociações com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas), e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).