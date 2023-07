Opinião: ARTHUR LIRA DIZ QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE VOTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA SER ADIADA

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou não haver a possibilidade de adiamento da votação da reforma tributária. Segundo Lira, o texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) deve ser votado nos dois turnos ainda nesta quinta-feira (6). “Nós entendemos que esse tema já está bastante discutido. Não há nenhuma plausibilidade no pedido de adiamento”, disse o presidente da Câmara ao chegar ao Congresso Nacional para a sessão.

No plenário, deputados da oposição fazem coro para que a votação da matéria seja adiada. Eles reclamam que não houve tempo hábil para a análise do texto, que foi lido na noite de quarta-feira (6) pelo relator da PEC que altera o sistema de pagamento de tributos do país, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e ainda passou por ajustes ao longo do dia.

“Agora é não criar estas dificuldades à votação de um tema tão importante como esse. Já vai dar muito trabalho a gente dirimir as questões técnicas. É um tema complicado, complexo, de uma legislação muito expansiva”, disse.

“Também é importante para todos que estão tratando desse assunto entenderem que a PEC, se aprovada, depois terá um caminho natural para o Senado, uma casa revisora que representa a Federação. O certo será lá um tratamento bem amplo do debate, por certo, o texto pode ser modificado e passará novamente para a Câmara. Então, nada será finalístico. Ou seja, se alguma necessidade de ajuste constitucional precisar ser feito, será feito”, completou.