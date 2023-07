Proporção: INVESTIMENTOS NA ÁREA CULTURAL DE FOZ DOBRARAM EM 6 ANOS

Os investimentos da administração municipal de Foz do Iguaçu na área de cultura dobraram em 2023, na comparação com o ano de 2017. Naquele ano, o orçamento do setor era de R$ 7,7 milhões, enquanto o valor previsto para ser executado neste ano passa de R$ 16 milhões. Esses recursos têm sido utilizados pela Fundação Cultural em uma série de ações voltadas à valorização dos artistas e trabalhadores da área e também à ampliação do acesso à cultura em todas as regiões da cidade.

O orçamento do setor e os projetos e ações em andamento foram apresentados pelo prefeito Chico Brasileiro, o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues, e o diretor de gestão orçamentária, Darlei Finkler, em live transmitida pelo Facebook da Prefeitura de Foz nesta semana, disponível no link (https://fb.watch/lB8_DVNBGs/).

O prefeito Chico Brasileiro afirmou que a estratégia da gestão municipal na área de cultura, assim como na de esporte e lazer, foi ampliar os núcleos de atendimento para que mais crianças, jovens e adultos pudessem ter acesso. “Ampliamos e ações nos bairros para mais pessoas se envolverem. Todo esse trabalho, tanto na cultura quanto no esporte, é um investimento de base, para preparar a cidade para o futuro”, destacou.



O programa Foz Fazendo Arte é exemplo dessa estratégia. A iniciativa credencia arte-educadores das mais diversas áreas, como teatro, música, circo, capoeira, artesanato e fotografia, para ministrar aulas em espaços em todas as regiões da cidade. Atualmente, são 68 profissionais credenciados para atuar em locais como Centros Escolas Bairros, Fundação Cultural, Estação Cultural da Vila C, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e também em apoio a projetos como o Chute para o Futuro e a Associação Fraternidade Aliança.

“Hoje já são mais de 5 mil pessoas atendidas pelo Foz Fazendo Arte e mais de 7.200 atendimentos, pois muitas pessoas fazem mais do que uma atividade”, explicou o diretor presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

“É um programa que vem dando muito certo. Temos profissionais de altíssimo nível, com mestrado, doutorado, nas mais diversas áreas, que vão para todos esses lugares e trazem um resultado muito importante”, complementou Juca.

Vitória Manuela da Silva Barbosa é aluna do Foz Fazendo Arte na Estação Cultural da Vila C. Ela aprova a iniciativa. “As crianças ocupam o tempo, ao invés de ficar em casa na televisão, na frente do celular. Elas vêm pra cá e se divertem e também faz bem para a saúde física e mental”, disse.

(Da Redação com PMFI)