Sucesso: PROJETO ULTRAPASSA META DE RESTAURAR 335 HECTARES DE MATA ATLÂNTICA

O projeto Conexão Araucária, iniciativa da SPVS (Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental), da empresa JTI (Japan Tobacco International) e do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), comemorou em junho – mês em que o Dia Mundial do Meio Ambiente (05) e o Dia Nacional da Araucária (24) são lembrados – a vitória de superar a meta de recompor 335 hectares de Mata Atlântica nas regiões sudeste e centro-oriental do estado do Paraná.

Os trabalhos iniciaram em 2018 e buscaram auxiliar produtores rurais a recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) de pequenas propriedades na Floresta com Araucária e Campos Naturais – dois ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica – para implementar boas práticas de conservação e atender aos critérios do Programa de Recuperação Ambiental (PRA) do Paraná seguindo às definições do Código Florestal brasileiro.

Para ser conduzido tecnicamente pela SPVS, o projeto contou com o financiamento do BNDES e da JTI. Ele também tem o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Água e Terra (IAT), das prefeituras dos municípios envolvidos e da Sociedade Chauá, especializada no cultivo de mudas de espécies nativas, incluindo raras e ameaçadas de extinção, da Floresta com Araucária.

No total, 205 proprietários rurais de oito municípios foram diretamente envolvidos e beneficiados com as ações do projeto, dentre eles: São Mateus do Sul, Rebouças, Rio Azul, Mallet, São João do Triunfo, Paulo Frontin, Paula Freitas e Palmeira.

A Floresta com Araucária chegou a ocupar praticamente todo o estado do Paraná, mas, com o passar dos anos, perdeu espaço para práticas de agricultura, sivicultura, pecuária e processos de urbanização desordenados. Hoje, esse ecossistema conta com menos de 1% de áreas em bom estado de conservação, o que significa que mais de 99% dessa formação florestal já foi degradada.

Resultados das atuações em pequenas propriedades privadas

Durante o tempo de execução, o Conexão Araucária atuou em diferentes tipos de propriedades, por meio de parcerias diversificadas. Nas pequenas propriedades integradas à JTI, 205 hectares em Áreas de Preservação Permanente (APPs) vêm se recuperando. Para isso, mais de 103 mil mudas de espécies nativas foram plantadas e mais de 24 mil metros de cercas de proteção nas áreas de plantio foram instaladas pelo programa.

O antigo programa denominado Iniciativa Mata Atlântica do BNDES que financiou o Conexão Araucária, foi substituído pelo Floresta Viva, que é uma iniciativa conjunta com empresas, destinada a implementar projetos de restauração ecológica com espécies nativas e sistemas agroflorestais nos biomas brasileiros.

Atuação em unidades de conservação

Em cinco anos, o Conexão Araucária também atuou em unidades de conservação (públicas e privadas) apoiando o manejo e a recomposição de importantes ambientes naturais. No Parque Ambiental Salto da Pedreira, em Rio Azul, por exemplo, foram 10,5 hectares recuperados, por meio do plantio de enriquecimento com mais de 2,5 mil mudas plantadas.

Na Floresta Nacional de Piraí do Sul, em Piraí do Sul, mais de 53 mil mudas foram plantadas em 46,5 hectares, em parceria com o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Já na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Meia Lua, em Ponta Grossa, foi feita a restauração ecológica em 76,6 hectares, utilizando técnicas de retirada de espécies exóticas invasoras em área de Campos Naturais, outro ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica, e o plantio de 728 mudas na área de bordadura da floresta.

No total, foram plantadas mais de 160 mil mudas de 70 diferentes espécies nativas em áreas públicas e privadas selecionadas.

Monitoramento das áreas recuperadas

Após o plantio das mudas nativas – que incluem cerca de 70 espécies da Floresta com Araucária, como canelas, butiás, imbuia, erva-mate, e araucária, por exemplo, a SPVS realizou o monitoramento da evolução das mudas, por amostragem.

Maria Vitória Yamada, consultora da SPVS e coordenadora do Conexão Araucária, lembra que 34 propriedades foram avaliadas em três fases de monitoramento de mudas e registros fotográficos em pontos fixos, em oito municípios. “Isso significa que a equipe da instituição foi, no mínimo, cinco vezes nessas propriedades, inicialmente, para realizar o diagnóstico, o plano de restauração, a implementação de cercas e os plantios”, diz.

O monitoramento, inclui atividades que envolvem desde a verificação da manutenção das cercas e perturbações – como ocorrência de fogo, erosão, compactação do solo, seca e geada – como medidas básicas para avaliar a evolução dos plantios, mortalidade de mudas, ataque de formigas cortadeiras e presença de espécies invasoras, por exemplo, explica Maria Vitória.

Nas propriedades que não participaram do monitoramento técnico em três fases, foi realizado o monitoramento simplificado, uma avaliação por meio de um aplicativo de coleta e armazenamento de dados.

“Nesse caso, tanto técnicos da SPVS como da JTI fizeram essa avaliação simplificada em campo e tiraram fotos com o objetivo de verificar se ações de restauração estavam sendo mantidas pelo produtor, incluindo manutenção das mudas, e investigar se houve a mortalidade significativa in loco e suas causas”, destaca Patrícia Feldmann, engenheira florestal consultora da SPVS.

Resultados

O monitoramento das áreas, que avaliou o grau de conservação das APPs, constatou que das 204 propriedades, 189 conseguiram manter suas áreas isoladas, representando um total de 93% das propriedades participantes do projeto.

Em um número reduzido de propriedades, foram identificados agentes de degradação da Área de Preservação Permanente (APP), tais como a entrada de animais de criação nas áreas restauradas, que ocorreu devido principalmente à falta de manutenção adequada das cercas que permitiu a entrada de animais domésticos no local de plantio.

“No entanto, é importante destacar que apesar dessas interferências, foi observado que a regeneração natural já se estabeleceu na maior parte das áreas restauradas. Isso indica que, mesmo diante dos desafios enfrentados, essas áreas estão em processo de restauração”, diz Gisele Henning, engenheira florestal responsável pela implementação do Conexão Araucária em campo.

Fase de orientação

Atualmente, o Conexão Araucária está na fase final do projeto e a orientação aos produtores segue agora por meio do acompanhamento dos técnicos em agricultura da JTI, que foram capacitados para orientar o futuro dos trabalhos. “Os técnicos da JTI estão à disposição para tirar dúvidas e apoiar os proprietários rurais. Caso ocorram situações que necessitem de mais atenção, a SPVS continua fornecendo instruções”, pontua Yamada.

Clóvis Borges, diretor-executivo da SPVS, lembra que o projeto contribui também com uma sensibilização maior de toda a sociedade a respeito da exploração e desmatamento da Floresta com Araucária. “O Conexão Araucária é um projeto que promove a conservação dos chamados “serviços ecossistêmicos”, que são os múltiplos benefícios diretos e indiretos gerados pela natureza que sustentam a vida na Terra, como a produção de alimentos, provisão de água, polinização das culturas, qualidade do solo, controle do clima, entre outros”, diz ele.

Coretti La Cava Junior, diretor de Sustentabilidade e EHS da JTI, destaca que o sucesso do projeto em propriedades de produtores integrados à JTI demonstra que o setor como um todo está preocupado com a restauração dos ecossistemas locais e com a conservação da biodiversidade.

“Nossas ações, em parceria com a SPVS, o BNDES e outros agentes locais, buscam ampliar efeitos na cadeia e permitem aos agricultores colher resultados e benefícios múltiplos, principalmente, com a manutenção da vegetação nativa que contribui para a preservação do solo, resultando na mitigação do assoreamento dos rios”, defende.

