Veja: MICHELLE BATE CONTINÊNCIA PARA BOLSONARO: “ESTOU ÀS ORDENS, CAPITÃO”

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, bateu continência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante evento do PL (Partido Liberal) nesta 5ª feira (6.jul.2023).

Em discurso, ela se dirige aos presentes na plateia e integrantes do partido e diz que eles são responsáveis pela continuidade dos projetos de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Michelle, então, se inclui nessa tarefa. “Estou às ordens, meu capitão”.

A reunião da sigla foi convocada para discutir a orientação do partido a congressistas quanto à votação da reforma tributária, que deve acontecer nesta 5ª (6.jul), na Câmara. Michelle pede que haja união do partido para que a base da sigla não seja enfraquecida.

“Não adianta, aqui, vocês concordarem [com a orientação do voto] e quando atravessarem a pista, cada um votar de uma forma”. Ela ainda diz que não “quer ouvir que o deputado do PL é ‘melancia’”. O termo mencionado é usado para se referir a militares (tradicionalmente trajados com roupas verdes) que são de esquerda (ideologia caracterizada pela cor vermelha).