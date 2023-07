Entenda: LULA QUER PF NA SEGURANÇA, MAS SEM AFASTAR MILITARES

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve definir nos próximos dias como ficará a organização da sua segurança pessoal e da primeira-dama, Janja Lula da Silva. Em 28 de junho, os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) tinham anunciado que a segurança presidencial seria realizada em um modelo hibrido. Contemplaria militares e agentes da PF (Polícia Federal).

Segundo apurou o Poder360, o presidente deseja manter os agentes da PF em sua proteção. No entanto, busca a melhor forma para implementar o modelo hibrido que contemple também o GSI (Gabinete de Segurança Institucional)

A PF propôs ao Ministério da Justiça a criação de uma nova diretoria para cuidar da segurança de autoridades e do presidente. A Diretoria de Dignitários permitirá que agentes continuem na proteção presidencial e sob vinculação direta à corporação.

Se a diretoria for aceita pelo governo, a possibilidade é que seja feita uma “força-tarefa” juntamente com militares para segurança de Lula. O entrave neste modelo é que os policiais federais não querem ficar subordinados diretamente ao GSI. A proposta é que só as tarefas relacionadas à segurança ficariam sob responsabilidade dos militares.



Janja defende que a PF continue responsável por sua segurança. A atual equipe responsável pela proteção da primeira-dama é composta majoritariamente por mulheres.

Há duas maneiras atualmente para que os agentes da PF atuem na segurança do presidente:

GSI requisitar efetivo direto da PF como é feito com outras forças de segurança – essa proposta traria uma subordinação direta aos militares. A medida é avaliada como possibilidade remota pela cúpula da PF;

por termo de colaboração – o que exigiria também um tratamento de submissão aos militares.

Durante os 6 primeiros meses de governo, a Sesp (Secretaria Extraordinária de Segurança Presidencial) ficou responsável pela segurança do presidente e da primeira-dama depois que Lula revelou inseguranças em relação aos militares por causa do 8 de Janeiro.

A portaria que criou a secretaria era válida até 30 de junho de 2023. Era esperado por parte dos policiais que fosse renovada. No entanto, Lula definiu que seguirá um modelo hibrido sob a coordenação do GSI.