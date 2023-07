Pesquisa Diz: MEIO AMBIENTE NÃO É PRIORIDADE PARA QUEM VIVE NO SUL

Tema constante na agenda de áreas prioritárias para receber atenção do Governo Federal, o meio ambiente ocupa um lugar muito abaixo das expectativas para um país com enormes recursos naturais a serem preservados. Essa é a conclusão da última pesquisa RADAR FEBRABAN, Pesquisa Febraban-Ipespe, realizada entre os dias 22 e 29 de junho na região Sul e em todo o país.

Em uma lista com diversas opções, o meio ambiente é citado apenas por 3% dos entrevistados como prioridade em primeira resposta. O resultado coloca a questão ambiental portanto como a sétima entre todas as prioridades nacionais, atrás de saúde (26%); educação (21%); e emprego e renda (16%); as três mais citadas. Além delas, inflação e custo de vida (13%); segurança (8%); corrupção (5%); e fome e pobreza (4%) estão à frente da preocupação com o meio ambiente.