Primeiro Semestre: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO APRESENTA AO CGDM AÇÕES DESENVOLVIDAS

Equipe da Diretoria de Fiscalização, da Secretaria Municipal da Fazenda, apresentou nesta sexta-feira (7), na 6ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Desenvolvimento Municipal (CGDM), as ações desenvolvidas pelo setor após implementação de meios tecnológicos para aperfeiçoamento do atendimento e informação ao contribuinte, e da comunicação interna e externa entre os servidores.

“Estamos implementando na Secretaria da Fazenda o atendimento virtual eficaz, sem abrir mão do atendimento presencial, entre outras ações que auxiliam no dia a dia das pessoas. Neste curto período tempo, de uso dessas tecnologias, é possível afirmar que estão sendo muito bem aceitas pela população”, afirma a secretária da Fazenda, Salete Horst.

“Essas ferramentas virtuais fazem da Secretaria da Fazenda um órgão público mais acessível, implementando medidas que se traduzem também numa gestão de austeridade. O atendimento virtual é uma das ferramentas de comunicação com mais acesso até o momento. O Portal do Alvará também é um grande aliado dos empresários locais, agilizando todo processo sem precisar sair de casa. Estamos muito empenhados nessa transição tecnológica”, ressalta o diretor de Fiscalização, Nilton Zambotto.

Melhorias implementadas

Atendimento virtual – ChatBot

Constituição de grupos de trabalho (GTs) intersetoriais – entre secretarias

Criação do Portal do Alvará

Notificação e autuação via whatsapp

Vistorias por drones