Sucesso: PM RETOMA 4 VEÍCULOS FURTADOS EM BAIRROS DE FOZ DO IGUAÇU

O 14.º Batalhão de Polícia Militar (BPM) recuperou quatro veículos furtados em Foz do Iguaçu, nesse fim de semana, de sexta-feira a domingo (7 a 9). Os atendimentos a ocorrências referentes aos carros subtraídos foram registrados em diferentes regiões da cidade.

No final da tarde de sexta-feira, policiais se deslocaram até onde estava abandonado um dos veículos, perto do posto de saúde da Vila C Nova. Às 22h40, a Polícia Militar foi acionada para atender ao segundo caso de furto do dia, encontrando o bem na Vila Portes.

Na manhã de sábado, 8, a Polícia Militar (PM) recuperou um automóvel roubado na Gleba Guarani. A equipe localizou o veículo pela manhã, “em estado de abandono em via pública”, informou a comunicação do 14.º BPM.

Por fim, no domingo à tarde, perto das 15h, a corporação detectou o quarto carro furtado em Foz do Iguaçu, no Morumbi. O automóvel popular estava estacionado em via pública, conforme relatou a Polícia Militar.

Na mira

Entre os veículos estão de Fiat Uno a utilitário esportivo (SUV). Em todas as ocorrências, os policiais fazem as verificações para confirmar o furto e entregam o bem para a Polícia Civil, responsável pelos procedimentos posteriores.