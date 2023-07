Bard: CHATGPT DO GOOGLE É LANÇADO NO BRASIL

O Google lançou nesta quinta-feira (13) no Brasil seu chatbot de inteligência artificial que disputa diretamente com o ChatGPT, o Bard. De acordo com a big tech, a ferramenta também foi liberada na Europa, sendo essa a maior expansão do produto desde seu lançamento oficial em fevereiro.

O que você precisa saber:

O Bard é a resposta do Google para o ChatGPT da OpenAI, apoiada pela Microsoft;

O serviço é gratuito e chega ao país pouco mais de três meses após ser lançado nos Estados Unidos e Reino Unido;

O bot está disponível em 40 idiomas, incluindo o português;

Para usá-lo, basta clicar aqui e, assim como no chatbot da OpenAI, realizar uma pergunta;

Vale pontuar que o Bard disponibilizado ainda é o experimental e nem sempre ele irá acertar em suas respostas, conforme alerta o Google;

O Bard chega ao Brasil atualizado, já que a empresa de busca implementou novos recursos na plataforma.

Com o lançamento para o Brasil e Europa, o Google anunciou também novas ferramentas no Bard. São elas:

Compartilhamento de respostas;

Respostas em voz alta;

Fixar e renomear conversas;

Exportar código-fonte;

Tom das respostas;

Descrição de imagens.

A partir de hoje, você pode colaborar com a Bard em mais de 40 idiomas, incluindo árabe, chinês, alemão, hindi e espanhol. Jack Krawczyk, diretor sênior de produtos do Google, em comunicado.

Às vezes, ouvir algo em voz alta pode ajudá-lo a abordar sua ideia de uma maneira diferente. Isso é especialmente útil se você quiser ouvir a pronúncia correta de uma palavra ou ouvir um poema ou script.

Funções do Bard

Segundo o Google, o Bard pode criar roteiros turísticos, oferecer dicas de como começar uma atividade, escrever textos em vários formatos, fazer resumos em tópicos, sugerir códigos de programação, entre outros. O serviço também pode incluir fotos em suas respostas e usuários podem mudar o tom e o estilo das respostas de para simples, longas, curtas, profissionais ou casuais.

Assim como todo chatbot de IA generativa, o Bard evolui à medida que suas respostas são avaliadas por usuários, recebendo assim feedback e treinamento.

Diferenças com o ChatGPT

Embora muito parecido com o produto da OpenAI, o Bard possui algumas diferenças quando comparado ao ChatGPT.

Uma delas é que, quando você realiza uma pergunta, o bot apresenta três opções de resposta. A ideia é que os usuários tenham alternativas e avaliem o que melhor se encaixa em seu objetivo — medida que serve também como segurança, já que exige avaliação humana. Além disso, o serviço também conta com um botão que te leva direto para o Google, permitindo pesquisas independentes em uma nova aba.

No que diz respeito a segurança do Bard, a big tech afirmou que possui uma abordagem “ousada”, mas “responsável“, e que atuou com legisladores e reguladores para o atual lançamento.

Ademais, segundo Amar Subramanya, vice-presidente de engenharia do Bard, o produto possui opções para que usuários possam optar por não ter seus dados coletados.

À medida que levamos o Bard para mais regiões e idiomas ao longo do tempo, continuaremos usando nossos Princípios de IA como um guia, incorporando os feedbacks dos usuários e tomando medidas para proteger a privacidade e os dados das pessoas. Bruno Pôssas, vice-presidente global de engenharia para Busca do Google.