Entenda: O QUE É A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

O governo do Peru declarou emergência sanitária no país após um “aumento inusitado de casos da síndrome de Guillain-Barré” no sábado (8). A medida tem valor por 90 dias e foi anunciada em conjunto com a destinação de 12 milhões de soles, que equivalem a cerca de R$ 16 milhões, para a compra de insumos.

A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que causa fraqueza ou paralisia muscular.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, é um distúrbio raro e incomum. Em raras ocasiões, casos da síndrome ocorreram em pessoas que foram vacinadas contra a gripe.

O governo do Peru declarou emergência sanitária no país após um “aumento inusitado de casos da síndrome de Guillain-Barré” no sábado (8). A medida tem valor por 90 dias e foi anunciada em conjunto com a destinação de 12 milhões de soles, que equivalem a cerca de R$ 16 milhões, para a compra de insumos.

A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune que causa fraqueza ou paralisia muscular.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, é um distúrbio raro e incomum. Em raras ocasiões, casos da síndrome ocorreram em pessoas que foram vacinadas contra a gripe.