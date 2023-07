Reconhecimento: FOZ DO IGUAÇU SEDIA ENCONTRO DE COMBATE A CRIMES MARÍTIMOS PROMOVIDO PELA ONU

A Polícia Federal participou, nesta quarta-feira (12), de um encontro internacional entre forças policiais e militares de Brasil e Paraguai, na sede da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, para discussão e troca de informações e experiências sobre combate aos crimes transnacionais em ambientes fluviais, lacustres e marítimos.

O encontro foi promovido pela UNODC (agência das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), no âmbito do Programa Global de Crimes Marítimos, cujo objetivo é a integração entre as forças de segurança de países fronteiriços, buscando soluções para o combate aos crimes transnacionais.

Após uma breve explanação sobre a realidade da região da tríplice fronteira, com a apresentação das formas de atuação das quadrilhas que atuam na faixa fronteiriça e dos mecanismos de combate e represão, foi realizado um exercício simulado de abordagem a traficantes de drogas na margem brasileira por policiais federais.

Além da PF, participaram do evento membros da UNODC, promotores do Paraguai e da Colômbia, bem como promotores brasileiros que exerceram papel de observadores dos procedimentos operacionais apresentados.

Com o resultado, os organizadores preveem, ainda para este ano, a realização de um novo encontro, com a participação de policiais e militares de outros países para intensificar a integração e cooperação entre as agências de segurança dos países sulamericanos.