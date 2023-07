Saúde: UNIDADE DE SAÚDE DO PROFILURB I ESTÁ COM 95% DAS OBRAS CONCLUÍDAS

Com mais de 870 metros quadrados de área construída, a Unidade Básica de Saúde do Profilurb I está quase pronta e deve ser entregue nos próximos trinta dias. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a UBS será a maior em estrutura dentre as 29 existentes no município e atenderá cerca de 8 mil pessoas que vivem na região.

O local terá 20 salas, sendo 6 consultórios médicos, 3 consultórios odontológicos, farmácia, além de áreas administrativas e para reuniões das equipes, salas para procedimentos, vacinas, inalação, curativos, almoxarifado, copa e sanitários adaptados. O saguão, onde ficará a recepção, possui 270 metros quadrados.

“Será uma unidade grande, que fornecerá maior conforto e comodidade à população. Por essa razão já iniciamos os estudos para ampliarmos as equipes”, informou a diretora de Atenção Básica, Marcia Batista da Silva.

De acordo com a Secretaria de Obras, o investimento na nova estrutura é de R$ 2,7 milhões, recursos próprios do município.

Nesta quinta-feira (13), equipes da empresa responsável pela execução da obra trabalhavam no acabamento da unidade, com a instalação dos itens de acessibilidade, pias e divisórias dos banheiros, na colocação de pavers nas calçadas e na limpeza das salas. Ainda nesta semana, será finalizado o estacionamento.

“Apesar das chuvas das últimas semanas, a obra está dentro do cronograma e com 95% de execução. Toda a estrutura já está finalizada, assim como as instalações elétricas e hidráulicas. Alguns serviços de pintura ainda acontecem, mas já em fase final”, informou Valdir Lavinicki, diretor da Secretaria de Obras. A estrutura contará ainda com uma cisterna, para captação e reaproveitamento da água da chuva.

“Vamos garantir para a população do Profilurb I um atendimento ainda mais humanizado, dentro de uma estrutura moderna, ofertando um atendimento multiprofissional, além de garantir melhores condições de trabalho as nossas equipes” disse a secretária de Saúde, Rose Meire da Rosa.

A nova unidade está localizada na Rua Lulas, n.º 155, no loteamento Vila Maria. O espaço fica a aproximadamente 450 metros da atual UBS que atende a região.